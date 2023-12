La meravigliosa vite cosmica e la crescita delle strutture galattiche

Utilizzando il telescopio spaziale James Webb gli astronomi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nell'universo primordiale. Un team di ricercatori del Cosmic Dawn Centre in Danimarca ha scoperto un’enorme catena di 20 galassie strettamente raggruppate e legate gravitazionalmente, che chiamano affettuosamente la “vite cosmica”. Questa straordinaria struttura si estende per la sorprendente estensione di 13 milioni di anni luce, con una larghezza di 650,000 anni luce e una massa equivalente a circa 260 miliardi di Soli. Questa vite cosmica offre agli scienziati un’opportunità unica per comprendere come si sono formate le strutture più grandi dell’universo e come si sono evolute nel corso di miliardi di anni.

Ciò che rende questa scoperta ancora più notevole è che la vite cosmica ha tra gli 11 e i 12 miliardi di anni, il che significa che è stata osservata dal telescopio spaziale James Webb quando l’universo aveva solo circa 2 miliardi di anni. La stima dell’età è stata resa possibile attraverso il fenomeno dello spostamento verso il rosso, in cui la luce viene allungata mentre l’universo si espande, provocandone lo spostamento lungo lo spettro elettromagnetico verso la sua estremità rossa. Osservando la vite cosmica nella luce infrarossa, il telescopio è stato in grado di catturare la luce che aveva viaggiato per miliardi di anni e attraverso miliardi di anni luce.

Di particolare interesse all'interno della vite cosmica sono due galassie, la Galassia A e la Galassia E, che sono le galassie più massicce della catena. Queste galassie hanno forme dominate da grandi rigonfiamenti centrali, simili alle galassie più “moderne”. Curiosamente, il tasso di formazione stellare in queste galassie è notevolmente rallentato rispetto alle fasi precedenti. Sono considerate galassie “quiescenti”, cosa che di solito si verifica quando le galassie scarseggiano il gas e la polvere necessari per la formazione stellare. Il team sospetta che la Galassia A e la Galassia E siano diventate quiescenti a causa di collisioni e fusioni con altre galassie circa 500 milioni di anni prima.

Questa scoperta non solo fa luce sulla formazione delle galassie quiescenti, ma suggerisce anche che galassie quiescenti massicce possono formarsi all’interno di grandi strutture cosmiche. I ricercatori intendono studiare ulteriormente altre galassie quiescenti negli ammassi trovati nell’universo primordiale, il che migliorerà la nostra comprensione della crescita e dello sviluppo delle strutture galattiche.

Domande frequenti (FAQ)

D: Come hanno fatto gli astronomi a scoprire la vite cosmica?

R: Gli astronomi hanno scoperto la vite cosmica mentre studiavano la Striscia di Groth Estesa, un'area di spazio nella costellazione dell'Orsa Maggiore, utilizzando il telescopio spaziale James Webb.

D: Quanti anni ha la vite cosmica?

R: Si stima che la vite cosmica abbia tra gli 11 e i 12 miliardi di anni, il che significa che è stata osservata quando l’universo aveva circa 2 miliardi di anni.

D: Cosa significa che le galassie sono quiescenti?

R: Le galassie vengono definite quiescenti quando il loro tasso di formazione stellare rallenta in modo significativo. Ciò accade tipicamente quando le galassie esauriscono il gas e la polvere necessari per formare nuove stelle.

D: In che modo Galaxy A e Galaxy E sono diventati quiescenti?

R: Si ritiene che la Galassia A e la Galassia E siano diventate quiescenti a seguito di collisioni e fusioni con altre galassie circa 500 milioni di anni prima. Questi eventi hanno innescato un’esplosione di formazione stellare che ha rapidamente esaurito le loro risorse di gas e polvere.

Fonte:

Astronomy & Astrophysics Journal – Studio: Cosmic Vine: A z=3.44 Struttura su larga scala che ospita galassie quiescenti massicce (articolo pre-reviewed pubblicato su arXiv)