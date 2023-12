Superare le sfide tecnologiche per i futuri telescopi spaziali

Un recente rapporto dell’Astro2020 Decadal Survey americano e del rapporto europeo Voyage 2050 ha raccomandato lo sviluppo dell’Habitable World Observatory, un futuro telescopio spaziale che mira a caratterizzare esopianeti simili alla Terra e scoprire segni di vita. Con un costo stimato di 11 miliardi di dollari e un diametro di almeno 6 metri, il lancio dell'Habitable World Observatory è previsto intorno al 2040.

Questo ambizioso progetto pone diverse sfide tecnologiche, in particolare nella progettazione di spettro-imager in grado di raggiungere livelli di contrasto molto elevati (10^-8-10^-10) a piccole separazioni angolari (meno di 100 milliarcosecondi). Per affrontare queste sfide, i ricercatori stanno esplorando vari metodi per migliorare le prestazioni dei futuri telescopi spaziali.

Un approccio delineato in un recente studio di Lucie Leboulleux prevede l'uso di componenti adattivi per mitigare le aberrazioni e migliorare la qualità dell'immagine. Lo studio discute due esempi di mitigazione dell’aberrazione: l’uso di due specchi deformabili per recuperare il buco nero nonostante gli errori di fasatura dei segmenti e l’uso di un dispositivo a microspecchi digitali (DMD) per recuperare il buco nero nonostante i segmenti mancanti.

Questi componenti adattivi svolgono un ruolo cruciale nella compensazione degli errori e nel miglioramento della qualità dell'immagine. Regolando la forma e l'orientamento degli specchi o utilizzando i DMD per manipolare la luce, i ricercatori possono superare le imperfezioni del sistema ottico e ottenere livelli di contrasto più elevati.

Le sfide affrontate dall’Habitable World Observatory evidenziano la necessità di continui progressi tecnologici nella progettazione dei telescopi spaziali. Sviluppando soluzioni innovative come componenti adattivi, i ricercatori stanno lavorando per migliorare le capacità dei futuri telescopi spaziali e per aumentare la nostra comprensione degli esopianeti e del loro potenziale per sostenere la vita.

In conclusione, lo sviluppo dell’Habitable World Observatory rappresenta un’importante pietra miliare nella ricerca di esopianeti abitabili. Superare le sfide tecnologiche associate al raggiungimento dell’imaging ad alto contrasto sarà cruciale per il successo di questa missione. Attraverso l’uso di componenti adattativi e la ricerca in corso, gli scienziati stanno aprendo la strada ai futuri telescopi spaziali per svelare i misteri dell’universo e potenzialmente scoprire segni di vita extraterrestre.