Le emissioni di carbonio degli incendi in Canada saliranno alle stelle nel 2023

Un recente rapporto di Copernicus, un dipartimento di osservazione ambientale del programma spaziale dell’Unione Europea, ha rivelato che gli incendi boschivi del Canada nel 2023 hanno rappresentato l’incredibile 23% delle emissioni globali di carbonio degli incendi. Questo livello di emissioni senza precedenti ha avuto un impatto significativo sulla qualità dell’aria e sull’atmosfera nelle comunità di tutto il Paese.

Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha monitorato attentamente il conseguente inquinamento da fumo e i suoi effetti, mentre i paesi di tutto il mondo uniscono le forze per combattere il cambiamento climatico. Gli incendi che hanno devastato il Canada nel 2023 sono stati diversi da qualsiasi cosa vista prima, generando con un ampio margine le più alte emissioni di carbonio nella storia del paese.

Secondo i dati, quest’anno gli incendi hanno emesso quasi 480 megatonnellate di carbonio, ovvero quasi cinque volte le emissioni medie degli ultimi due decenni. Queste cifre evidenziano l’intensità, la persistenza e l’impatto complessivo degli incendi sulle comunità locali in province come British Columbia, Alberta, Ontario, Nuova Scozia, Territori del Nordovest e Quebec.

Gli effetti negativi degli incendi non si sono limitati al solo Canada. Il fumo ha viaggiato attraverso vaste aree del Nord America e ha raggiunto anche regioni dell’Europa, creando cieli nebbiosi e compromettendo ulteriormente la qualità dell’aria. Mark Parrington, uno scienziato senior del CAMS, ha sottolineato l’importanza di questi incendi su scala globale. Ha sottolineato che la portata e la persistenza senza precedenti degli incendi in Canada li hanno resi una storia significativa nelle emissioni di incendi globali per il 2023.

Questi risultati arrivano sulla scia dell’annuale Emissions Gap Report delle Nazioni Unite, che avverte che il mondo è sulla buona strada per riscaldarsi di quasi 3°C se non verranno intraprese azioni immediate e drastiche sul clima. Mentre il mondo affronta la sfida di ridurre le emissioni di gas serra per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, gli esperti evidenziano l’urgente necessità di monitorare da vicino e mitigare gli impatti delle emissioni globali di incendi.

Man mano che le ondate di caldo e le condizioni di siccità diventano più diffuse, aumenta la probabilità che si verifichino incendi senza precedenti come quelli in Canada. Pertanto, il monitoraggio continuo delle emissioni degli incendi è fondamentale per valutare e mitigare il loro impatto sulla qualità dell’aria e sulla salute umana. Il ruolo del Canada nella lotta al cambiamento climatico non dovrebbe essere sottovalutato, poiché le azioni intraprese nel paese hanno il potenziale per influenzare l’azione globale.