Nuovo articolo: Preparati per uno spettacolo abbagliante dell'aurora boreale

L'aurora boreale è un fenomeno mozzafiato che non smette mai di affascinare gli spettatori di tutto il mondo. E questa settimana, i canadesi avranno una sorpresa, dato che potrebbero avere l'opportunità di assistere ad uno spettacolo straordinario nel cielo, a condizione che il tempo collabori. Secondo il Centro di previsione meteorologica spaziale della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), è probabile che si verifichi una tempesta “forte” il 1° dicembre, aggiornando le prospettive a una tempesta geomagnetica G3.

Le previsioni indicano che tre espulsioni di massa coronale (CME) si stanno già dirigendo verso la Terra, e l’aggiunta di una quarta, una CME con alone completo, ha spinto i meteorologi ad aggiornare l’orologio al livello G3. Si prevede che questa CME che si muove più velocemente si fonderà con le CME a monte, raggiungendo il nostro pianeta il 1° dicembre. Di conseguenza, si prevede che l'attività aurorale sarà elevata durante le prime ore del mattino di quel giorno, ottenendo un punteggio di sei su dieci sulla scala. utilizzato dalle previsioni Aurora del Geophysical Institute dell'Università di Fairbanks in Alaska.

Se le condizioni meteorologiche lo consentono, saranno visibili manifestazioni aurorali altamente attive in alto da Inuvik, Yellowknife, Rankin, Iqaluit, Vancouver, Helena, Minneapolis, Milwaukee, Bay City, Toronto, Montpelier e Charlottetown. Inoltre, città come Salem, Boise, Cheyenne, Lincoln, Indianapolis e Annapolis potranno intravedere le luci all'orizzonte. Tuttavia, è essenziale controllare le previsioni del tempo prima di uscire per trovare il punto di osservazione perfetto. Risorse come Clear Sky Charts e il sito web di Environment Canada forniscono informazioni meteorologiche aggiornate per garantire un cielo sereno.

Mentre c’è eccitazione per lo spettacolo cosmico, alcune città, tra cui Vancouver, Calgary e Toronto, potrebbero sperimentare condizioni meteorologiche meno favorevoli da giovedì sera a venerdì mattina. D'altra parte, Edmonton sembra avere maggiori possibilità di un cielo sereno. È una corsa contro il tempo poiché tutti sperano in condizioni meteorologiche ideali, considerando la recente luna quasi piena che ha raggiunto il suo picco di intensità il 27 novembre, che potrebbe diminuire leggermente la visibilità dell'aurora boreale.

Non perdere questa incredibile opportunità di assistere alla magia dell'aurora boreale. Segna i tuoi calendari, tieni d'occhio il tempo e preparati per uno spettacolo abbagliante nei cieli.

FAQ

D: Cosa sono le aurore boreali?

R: L'aurora boreale, conosciuta anche come Aurora Boreale, è uno spettacolo di luce naturale che si verifica nelle regioni polari a causa dell'interazione tra le particelle cariche del sole e il campo magnetico terrestre.

D: Cosa provoca una tempesta geomagnetica?

R: Le tempeste geomagnetiche sono causate da interruzioni nel campo magnetico terrestre dovute all'interazione della magnetosfera del pianeta con il vento solare o con le espulsioni di massa coronale dal sole.

D: Dove posso vedere l'aurora boreale in Canada?

R: L'aurora boreale può essere vista da varie località del Canada, tra cui Inuvik, Yellowknife, Rankin, Iqaluit, Vancouver, Helena, Minneapolis, Milwaukee, Bay City, Toronto, Montpelier e Charlottetown. Luoghi come Salem, Boise, Cheyenne, Lincoln, Indianapolis e Annapolis potrebbero avere una visibilità inferiore delle luci all'orizzonte.

D: Come posso controllare il meteo per condizioni di visione ottimali?

R: Puoi controllare le Clear Sky Charts o visitare il sito web di Environment Canada per previsioni meteorologiche aggiornate per garantire un cielo limpido per una visione ottimale dell'aurora boreale.