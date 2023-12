Le antiche origini degli ingredienti della vita

By

Una recente ricerca pubblicata su ACS Central Science suggerisce che gli ingredienti necessari alla formazione della vita sulla Terra potrebbero avere origini molto più antiche di quanto si credesse in precedenza. Lo studio propone che l’amminoacido più semplice, l’acido carbammico, potrebbe essersi formato accanto a stelle o pianeti all’interno dei ghiacci interstellari. Questi risultati forniscono preziose informazioni che potrebbero aiutare nella ricerca di molecole prebiotiche in regioni distanti dell’universo utilizzando strumenti dello spazio profondo come il telescopio spaziale James Webb.

Gli scienziati hanno a lungo dibattuto sulle origini degli aminoacidi, gli elementi fondamentali per la vita. Una teoria suggerisce che queste molecole cruciali potrebbero essere state create attraverso reazioni nel “brodo primordiale” della Terra primordiale. Un'altra possibilità è che gli amminoacidi siano stati trasportati sulla superficie del nostro pianeta da meteoriti, che potrebbero aver assorbito le molecole dei ghiacci interstellari presenti nello spazio. Tuttavia, la domanda su dove e quando hanno avuto origine questi aminoacidi rimane ancora senza risposta.

Per far luce su questo mistero, un team di ricercatori guidati da Ralf Kaiser e Agnes Chang ha condotto esperimenti per indagare sulle reazioni chimiche che potrebbero essersi verificate nei ghiacci interstellari vicino a stelle e pianeti di nuova formazione. Il team ha creato modelli di ghiaccio interstellare depositando miscele di ammoniaca e anidride carbonica su un substrato d’argento, che sono state poi riscaldate lentamente.

Attraverso l'uso della spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier, i ricercatori hanno osservato la formazione di acido carbammico e carbammato di ammonio all'interno dei ghiacci a temperature incredibilmente basse di -348 gradi Fahrenheit e -389 gradi, rispettivamente. Questi risultati evidenziano il potenziale per la formazione di amminoacidi e altre molecole biologicamente significative all’interno degli ambienti interstellari.

Scoprendo i processi dietro la formazione degli ingredienti della vita nello spazio, gli scienziati possono acquisire una comprensione più profonda delle origini della vita sulla Terra e oltre. Inoltre, questa conoscenza potrebbe fornire preziose informazioni per la futura esplorazione dello spazio e la ricerca della vita extraterrestre.

