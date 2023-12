Una donna con gravi problemi di salute realizza il sogno di una casa personalizzata

By

Una donna di Abbotsford, Katie Hobson, che soffre di gravi problemi di salute che le impediscono di vivere in un alloggio regolare, ha finalmente realizzato il suo sogno di possedere una casa su misura. La storia di Hobson ha attirato l'attenzione nel luglio 2020, quando è stata lanciata una campagna GoFundMe per raccogliere fondi per un rimorchio da carico di 16 x XNUMX piedi e un nuovo camion usato. I suoi problemi di salute, inclusa la sensibilità estrema al cibo e all'ambiente, causavano emicrania e altri sintomi. Le è stata diagnosticata una gastroparesi refrattaria, una malattia da immunodeficienza primaria, sensibilità chimiche multiple e disturbo dell'attivazione dei mastociti.

Vivendo in una piccola roulotte per moto, la famiglia e gli amici di Hobson hanno deciso di avviare una campagna GoFundMe per finanziare una "piccola casa" su misura che le avrebbe fornito un posto sicuro permanente. La campagna cercava anche un nuovo camion per trainare la casa una volta completata. Con l'aiuto di generose donazioni, Hobson è riuscita ad acquistare un camion senza profumo di proprietà di una coppia che puliva l'interno del veicolo solo con acqua.

Tuttavia, durante la costruzione del rimorchio da carico personalizzato sono sorte complicazioni, che hanno aumentato i costi oltre l'importo stimato. A causa delle forniture specifiche necessarie per le sue esigenze di salute, Hobson ha dovuto prendere la difficile decisione di annullare la costruzione. Ha poi risieduto nella roulotte della sua moto nella proprietà di un amico mentre continuava la ricerca di una soluzione adeguata.

Fortunatamente, nel dicembre 14, Hobson è riuscita ad acquistare un rimorchio fuoristrada di sette x 2023 piedi, che ha personalizzato secondo le sue specifiche con l'assistenza assunta. La campagna GoFundMe ha raccolto con successo oltre 59,000 dollari, permettendole di creare una piccola casa personalizzata che ha notevolmente migliorato la sua qualità di vita. Hobson sta ora cercando attivamente una sede permanente in cui collocare la sua casa ed esprime profonda gratitudine a tutti coloro che l'hanno sostenuta durante questo viaggio.

La storia della perseveranza di Katie Hobson e del sostegno della comunità è una testimonianza del potere della compassione e della determinazione. Ora può godersi i semplici piaceri della vita, come alzarsi in piedi, passeggiare e passare del tempo con il suo amato cane. Hobson prova un senso di orgoglio e dignità nell'avere il proprio spazio per mangiare, usare il bagno e accedere facilmente alle sue cose. È ansiosa di ripagare la gentilezza mostrata nei suoi confronti aiutando gli altri bisognosi.

Per ulteriori informazioni o per contribuire alla causa di Hobson, le persone interessate possono visitare la pagina GoFundMe intitolata "Una casa medicalmente sicura per Katie".