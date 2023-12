Un nuovo studio rivela le origini sorprendenti del fenomeno STEVE

Riepilogo: Un recente studio condotto da ricercatori dell'Università della California, Berkeley, ha gettato nuova luce sulla natura e l'origine del fenomeno STEVE, una striscia di luce viola e bianca spesso accompagnata da un bagliore verde simile a una staccionata. Precedentemente ritenuto un tipo di aurora, lo studio rivela che STEVE è in realtà generato da campi elettrici a bassa quota paralleli al campo magnetico terrestre. I risultati potrebbero avere implicazioni per la nostra comprensione dei processi fisici sconosciuti nell’atmosfera terrestre.

Con una scoperta rivoluzionaria, gli scienziati hanno scoperto che STEVE, l'enigmatica striscia di luce viola vista nell'atmosfera terrestre, non è in realtà un'aurora. Il fenomeno STEVE, che ha sconcertato i ricercatori per anni, è stato ora identificato come un evento celeste separato. È prodotto da campi elettrici a bassa quota paralleli al campo magnetico terrestre.

Lo studio condotto dai ricercatori dell'Università della California, Berkeley, mette in discussione le ipotesi precedenti sulle origini di STEVE. Utilizzando un modello della ionosfera, il team ha dimostrato che una combinazione specifica di campi elettrici può eccitare ossigeno e azoto, generando il distinto spettro di luce osservato nella struttura a steccato di STEVE.

I risultati hanno implicazioni significative per la nostra comprensione dei processi fisici che si verificano nell’atmosfera terrestre. Claire Gasque, l'autrice principale dello studio, ha spiegato: "La luce proveniente dalla staccionata è creata da particelle che devono essere energizzate proprio lì nello spazio da un campo elettrico parallelo, che è un meccanismo completamente diverso da qualsiasi aurora. che abbiamo studiato o conosciuto prima.

I ricercatori propongono ulteriori indagini su questi campi elettrici a bassa quota e sulla loro connessione al più ampio trasferimento di energia tra l’atmosfera terrestre e lo spazio. Ritengono che il lancio di un razzo attraverso STEVE potrebbe fornire dati preziosi sulla forza e la direzione dei campi elettrici e magnetici coinvolti.

Questi risultati saranno presentati al prossimo incontro dell’American Geophysical Union a San Francisco, offrendo agli esperti l’opportunità di approfondire il misterioso fenomeno. Si spera che questa ricerca contribuisca alla nostra comprensione dell'atmosfera terrestre e porti a ulteriori progressi nel campo della scienza dell'atmosfera.