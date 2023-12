Scoperta di stelle massicce prive di involucri di idrogeno nei sistemi binari

Una recente scoperta degli astronomi dell’Università di Toronto ha svelato una popolazione di stelle massicce che sono state private dei loro involucri di idrogeno dalle loro compagne binarie. Questa straordinaria scoperta fa luce sulle origini delle supernove con collasso del nucleo povere di idrogeno e delle fusioni di stelle di neutroni, che si ritiene siano collegate alle stelle calde di elio.

Per diversi anni, gli scienziati hanno ipotizzato che circa un terzo delle stelle massicce subiscano la rimozione dei loro involucri di idrogeno all’interno dei sistemi binari. Finora però era stato individuato un solo potenziale candidato. La scoperta di ulteriori stelle spogliate conferma l’esistenza di questo fenomeno e ha implicazioni significative per la nostra comprensione di importanti fenomeni astronomici.

L'autrice principale Maria Drout, professoressa assistente presso il Dipartimento di Astronomia e Astrofisica dell'Università di Toronto, sottolinea l'importanza di questa scoperta. Spiega che se queste stelle fossero rare, metterebbe in discussione il quadro teorico esistente per vari fenomeni, tra cui le supernovae, le onde gravitazionali e la luce emessa da galassie distanti.

L’identificazione delle stelle spogliate offre nuove opportunità per studiare le loro proprietà in modo più completo. Ciò include la misurazione della quantità di materiale espulso da queste stelle nei venti stellari, che è fondamentale per prevedere il verificarsi di fusioni di stelle di neutroni. Ottenendo dati più accurati, i ricercatori possono perfezionare i loro modelli e studiare le connessioni tra stelle spogliate e supernove povere di idrogeno.

Inoltre, lo studio suggerisce che alcune di queste stelle spogliate potrebbero essere associate a stelle di neutroni o buchi neri compagni. Questi oggetti sembrano essere in una fase di transizione prima di diventare una doppia stella di neutroni o una stella di neutroni più un buco nero, che potrebbero eventualmente fondersi ed emettere onde gravitazionali rilevabili.

Bethany Ludwig, dottoranda presso l'Università di Toronto, evidenzia la natura interconnessa delle stelle nei sistemi binari. Li paragona agli esseri umani, sottolineando la loro natura sociale, e sottolinea che le stelle massicce solitarie sono rare.

Identificare le stelle spogliate è difficile a causa della loro emissione al di fuori dello spettro della luce visibile e del potenziale oscuramento dovuto alla polvere o alla luminosità delle stelle compagne. Il gruppo di ricerca ha utilizzato le osservazioni ultraviolette raccolte dal telescopio ottico/ultravioletto Swift per osservare milioni di stelle all’interno delle galassie vicine, portando alla rilevazione di sistemi che mostrano insolite emissioni ultraviolette.

Sono in corso ulteriori indagini per approfondire le proprietà di queste stelle. I ricercatori amplieranno la loro ricerca nelle galassie vicine e nella Via Lattea utilizzando vari strumenti, tra cui il telescopio spaziale Hubble e il telescopio a raggi X Chandra. I dati e i modelli teorici utilizzati in questo studio sono stati resi pubblici per facilitare la collaborazione con altri scienziati.

Lo sforzo di collaborazione ha coinvolto diverse istituzioni, tra cui l’Università di Toronto, gli Osservatori della Carnegie Institution for Science, il Max-Planck-Institut für Astrophysik, l’Anton Pannekoek Institute for Astronomy, il Dunlap Institute for Astronomy & Astrophysicals e lo Steward Observatory. Questa scoperta apre nuove strade per esplorare le complesse interazioni e relazioni tra le stelle nei sistemi binari, offrendo una comprensione più profonda dell’universo dinamico in cui viviamo.