Esplorando le origini della vita: uno sguardo ai ghiacci interstellari

Gli scienziati hanno a lungo dibattuto sulle origini della vita sulla Terra. Mentre la convinzione prevalente è stata che gli aminoacidi, gli elementi costitutivi della vita, si formassero nel brodo primordiale del nostro pianeta, un nuovo studio suggerisce una possibilità diversa. Secondo una ricerca pubblicata su ACS Central Science, l’amminoacido più semplice, l’acido carbammico, potrebbe effettivamente aver avuto origine nei ghiacci interstellari, accanto a stelle o pianeti.

Lo studio apre prospettive entusiasmanti per la futura esplorazione dello spazio profondo, poiché i risultati potrebbero essere potenzialmente utilizzati per addestrare telescopi spaziali, come il James Webb Space Telescope, alla ricerca di molecole prebiotiche in regioni distanti dell’universo in cui si formano stelle. Comprendendo la formazione di queste molecole, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sulle condizioni che hanno portato allo sviluppo della vita sulla Terra.

In precedenza si pensava che gli amminoacidi potessero essere trasportati sulla superficie terrestre attraverso i meteoriti. Tuttavia, la domanda rimaneva: dove si sono formate effettivamente queste molecole e quando? Per far luce su questo mistero, i ricercatori hanno condotto esperimenti per indagare sulle reazioni chimiche che potrebbero essersi verificate nei ghiacci interstellari vicino a stelle e pianeti in formazione.

Il team ha creato modelli di ghiaccio interstellare contenenti ammoniaca e anidride carbonica e li ha sottoposti a temperature specifiche. Attraverso la loro analisi utilizzando la spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier, hanno scoperto la formazione di acido carbammico e carbammato di ammonio a temperature estremamente basse. Ciò indica che queste molecole, che possono eventualmente portare ad amminoacidi più complessi, potrebbero essere emerse durante le prime fasi della formazione stellare.

Inoltre, i ricercatori hanno osservato che quando la temperatura aumentava, le molecole di acido carbammico potevano legarsi insieme, formando un gas stabile. Si ritiene che queste molecole potrebbero essere diventate parte delle materie prime dei sistemi solari, compreso il nostro, e infine raggiungere la Terra attraverso comete o meteoriti.

Questa ricerca innovativa presenta una nuova prospettiva sulle origini della vita e apre la strada a studi futuri. Ampliando la nostra comprensione di come gli aminoacidi e altre molecole prebiotiche possono formarsi nello spazio interstellare, otteniamo preziose conoscenze che possono aiutare nella ricerca della vita oltre il nostro pianeta.

Domande frequenti

D: Cos'è un amminoacido?



R: Gli amminoacidi sono composti organici che fungono da elementi costitutivi delle proteine.

D: Come studiano gli scienziati i ghiacci interstellari?



R: Gli scienziati creano modelli di ghiaccio interstellare in laboratorio e li sottopongono a temperature specifiche per simulare le condizioni nello spazio. Quindi utilizzano varie tecniche spettroscopiche per analizzare le reazioni chimiche che si verificano.

D: Qual è il significato di trovare molecole prebiotiche nello spazio interstellare?



R: La scoperta di molecole prebiotiche nello spazio interstellare fornisce informazioni sulle condizioni che hanno portato allo sviluppo della vita sulla Terra e sul potenziale dell’esistenza della vita altrove nell’universo. Espande la nostra comprensione delle origini della vita e informa le future esplorazioni della vita extraterrestre.