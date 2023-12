Nuove opportunità per i laboratori urbani: rimodellare i centri urbani

Nei centri urbani sta emergendo una nuova tendenza che potrebbe potenzialmente rimodellare il panorama della vita urbana e dell’occupazione. Mentre gli spazi per uffici hanno tradizionalmente dominato i centri urbani, l’ascesa delle bioscienze sta sfidando questa nozione e aprendo opportunità per gli spazi di laboratorio.

In passato, la ricerca e lo sviluppo delle bioscienze si svolgevano in gran parte nelle periferie, con le grandi aziende farmaceutiche che gestivano enormi laboratori nei parchi aziendali. Tuttavia, le dinamiche stanno cambiando man mano che l’industria delle bioscienze diventa sempre più simile al settore tecnologico. Le startup finanziate da venture capitalist ed emergenti dalle università stanno guidando sempre più lo sviluppo di farmaci.

Questo cambiamento ha creato una domanda di spazi di laboratorio nei centri urbani. Gli aspiranti professionisti delle bioscienze, in particolare i neolaureati di prestigiose università, sono sempre più attratti dagli ambienti urbani. L’attrattiva risiede nella vicinanza a servizi sociali, come ristoranti, bar e altre attività commerciali dove possono connettersi e collaborare con persone che la pensano allo stesso modo.

I Fulton Labs di Chicago rappresentano un ottimo esempio di come i centri urbani si stanno adattando a questa nuova domanda. Portal Innovations, un'azienda che opera all'interno di Fulton Labs, funziona come un ibrido tra WeWork e un incubatore di venture capital per aziende di scienze della vita. I suoi inquilini sono costituiti da startup focalizzate sullo sviluppo di farmaci innovativi. L'importanza della vita urbana per i talenti delle bioscienze è stata sottolineata da John Flavin di Portal, che ha sottolineato il potere del talento individuale e la loro preferenza per gli ambienti urbani.

La crescente necessità di spazi di laboratorio nelle aree urbane presenta sia sfide che opportunità. La conversione degli edifici esistenti per ospitare laboratori può essere difficile a causa di requisiti specifici, come soffitti più alti e maggiore alimentazione elettrica. Tuttavia, città come Boston e Londra stanno già abbracciando questo cambiamento. Boston ha recentemente approvato la conversione di un blocco di uffici in uno spazio di laboratorio, mentre Manhattan e Canary Wharf a Londra stanno assistendo alla costruzione di nuove strutture di laboratorio.

Sebbene i vantaggi potenziali derivanti dall’ospitare laboratori di bioscienza siano significativi, il futuro dei centri urbani dipende ancora dalla capacità di bilanciare gli spazi degli uffici con ambienti di ricerca specializzati. L’adattamento a questa nuova tendenza richiede approcci innovativi nella pianificazione urbana e nello sviluppo immobiliare. La trasformazione dei centri urbani in poli vivaci sia per il lavoro che per la ricerca offre interessanti prospettive per il futuro.