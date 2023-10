Comprendere il comportamento misterioso del Pulsar PSR J1023

Le pulsar sono i resti di stelle massicce diventate supernova. Queste stelle di neutroni rotanti emettono getti di radiazione elettromagnetica dai loro poli magnetici, facendole apparire come luci lampeggianti se osservate dalla Terra. Una particolare pulsar, PSR J1023+0038, ha sconcertato gli astronomi con il suo comportamento irregolare.

PSR J1023 è una pulsar millisecondo, che ruota centinaia di volte al secondo. È anche in un sistema binario stretto con un'altra stella. Le osservazioni hanno dimostrato che la pulsar passa dalla “modalità alta” intensamente luminosa alla “modalità bassa” più debole mentre rimuove materiale dalla sua stella compagna.

Il materiale strappato alla stella compagna forma un disco di accrescimento attorno alla pulsar. Questo disco contiene particelle cariche altamente energetiche che vengono attratte verso l'interno dalla gravità della pulsar. Quando una quantità maggiore di materiale si avvicina a spirale alla pulsar, si verificano collisioni tra le particelle cariche nei venti della pulsar e quelle della stella compagna. Questo riscalda la materia in entrata e la spinge verso l'esterno, provocando un lampo esplosivo di raggi X, ultravioletti e luce visibile durante la modalità alta.

Dopo che una quantità sufficiente di materiale viene espulsa in modalità alta, le emissioni della pulsar diminuiscono. Anche il vento della pulsar si indebolisce poiché c'è meno materiale con cui alimentarla. Cessano temporaneamente anche i deflussi e le emissioni del getto compatto. La pulsar entra in una modalità bassa in cui emette ancora onde radio, con alcune emissioni residue dalla modalità alta.

Il ciclo ricomincia quando un nuovo afflusso di materiale si avvicina alla pulsar, riempiendo gli spazi lasciati dal plasma precedentemente espulso e riavviando l'emissione di sincrotrone che alimenta il getto compatto.

Per comprendere questo comportamento, gli astronomi hanno utilizzato 12 telescopi terrestri e spaziali per osservare PSR J1023. Questo è stato il più grande studio multi-lunghezza d'onda condotto sulla pulsar, rivelando come il materiale in entrata influenza i suoi venti e le pulsazioni complessive.

Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare possibili somiglianze tra le pulsar millisecondo di transizione e altre pulsar. Comprendere il comportamento di queste pulsar può fornire preziose informazioni sui resti delle stelle massicce e sui processi coinvolti nella loro evoluzione.

