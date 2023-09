Importanza della zeolite nella conversione del gas di sintesi

Gli scienziati stanno cercando modi alternativi per produrre combustibili che non dipendano dal petrolio a causa della crescente domanda. In una recente recensione pubblicata sulla rivista Carbon Future, un team di ricercatori ha esplorato il ruolo delle zeoliti nella conversione del gas sintetico (syngas) in carburante. Il gas di sintesi è una miscela di monossido di carbonio e gas idrogeno che può essere prodotta da carbone, gas naturale e biomassa. La sintesi Fischer-Tropsch (FTS) è un metodo ben noto utilizzato per convertire il gas di sintesi in idrocarburi.

I ricercatori hanno esaminato la selettività del processo FTS utilizzando vari modelli, incluso il modello Anderson-Schulz-Flory (ASF). Tuttavia, l’approccio FTS standard spesso produce prodotti limitati in linea con il modello ASF. Per ottimizzare la distribuzione dei prodotti, gli scienziati si sono rivolti alle zeoliti, minerali di alluminosilicato idrato con una struttura cristallina unica.

È stato scoperto che le zeoliti controllano efficacemente i percorsi di reazione oltre il tradizionale approccio FTS. Sono stati utilizzati per migliorare la selettività di benzina, carburante per aerei e diesel, superando i risultati ottenuti con il modello ASF. Inoltre, i catalizzatori zeolitici hanno avuto successo nella produzione di composti aromatici.

I ricercatori suggeriscono che ulteriori studi dovrebbero concentrarsi sulla considerazione di ulteriori caratteristiche della zeolite e sull'esplorazione della connessione tra struttura e attività del catalizzatore. Sottolineano inoltre l’importanza di integrare dati di grandi dimensioni con l’intelligenza artificiale per far avanzare la comprensione dei processi fondamentali coinvolti nella conversione del gas di sintesi.

Il gruppo di ricerca, composto da Liang Wang, Hangjie Li e Feng-Shou Xiao dell’Università di Zhejiang, riconosce il sostegno del Programma nazionale di ricerca e sviluppo chiave della Cina e della Fondazione nazionale cinese per le scienze naturali.

In sintesi, le zeoliti svolgono un ruolo cruciale nella conversione del gas di sintesi in combustibili. Sbloccando nuovi percorsi di reazione e fornendo un migliore controllo sulla distribuzione dei prodotti, i catalizzatori zeolitici offrono opportunità promettenti per lo sviluppo di processi di produzione di carburante più efficienti e sostenibili.

Definizioni:

– Gas sintetico (syngas): una combinazione di monossido di carbonio e gas idrogeno che può essere prodotta da carbone, gas naturale e biomassa.

– Sintesi Fischer-Tropsch (FTS): un metodo utilizzato per convertire il gas di sintesi in idrocarburi.

– Zeoliti: minerali di alluminosilicato idrato con una struttura cristallina unica in grado di assorbire ed espellere efficacemente i liquidi.

Fonte:

Li, H., et al. (2023). Importanza della zeolite nei catalizzatori multifunzionali per la conversione del gas di sintesi. Futuro del carbonio. doi:10.26599/CF.2023.9200003

Credito immagine: Carbon Future, Tsinghua University Press