Zelanda: l'ottavo continente della Terra e la sua affascinante storia geologica

La Zealandia, conosciuta anche come Te Riu-a-Māui o Tasmantis, è un continente situato sotto il Pacifico meridionale, a circa 3,500 piedi sotto la superficie dell'oceano. I geologi hanno recentemente completato un progetto di mappatura esaustivo, utilizzando i dati provenienti da campioni di roccia del fondale oceanico, per creare una mappa dettagliata della massa continentale di 2 milioni di miglia quadrate della Zealandia. Questa mappa recentemente perfezionata fornisce approfondimenti sulla storia geologica unica della Zealandia.

In precedenza, si pensava che la Zealandia si fosse formata circa 550 milioni di anni fa, quando il supercontinente Gondwana iniziò a frammentarsi. Circa 83 milioni di anni fa, la Zealandia si separò lentamente dall'Australia e dall'Antartide, venendo gradualmente sommersa dall'oceano. I recenti sforzi di mappatura rivelano che la Zealandia una volta era molto più grande, paragonabile per dimensioni all’Australia. Nel corso del tempo, è stato inghiottito in gran parte dall'oceano, e solo il 6% è rimasto sopra il livello del mare per formare la Nuova Zelanda e le isole circostanti.

Sorprendentemente, uno studio condotto nel 2021 suggerisce che la Zealandia potrebbe essere ancora più antica di quanto si credesse in precedenza, risalendo a circa 1 miliardo di anni. Ciò renderebbe la Zealandia il continente più antico della Terra. I risultati dello studio indicano che le rocce più antiche della Zealandia hanno circa 1 miliardo di anni.

La scoperta della Zealandia può essere fatta risalire al viaggio del marinaio olandese Abel Tasman nel 1642, che fornì i primi indizi sull'esistenza di un ottavo continente nell'emisfero australe. Tuttavia, fu solo a partire dagli anni ’1990 che gli scienziati iniziarono a considerare seriamente la possibilità di un continente sommerso nell’Oceano Pacifico.

Nel 1995, il geofisico americano Bruce Luyendyk coniò il nome "Zealandia" per comprendere la Nuova Zelanda, Chatham Rise, Campbell Plateau e Lord Howe Rise. Queste regioni definiscono collettivamente la Zealandia.

Le vaste dimensioni della Zealandia sono notevoli, con un'area totale di circa 4,900,000 chilometri quadrati (1,900,000 miglia quadrate). Se classificata come microcontinente, la Zealandia sarebbe la più grande del mondo, superando il Madagascar e rivaleggiando addirittura con le dimensioni dell’Australia.

In conclusione, la meticolosa mappatura della Zealandia ha fatto luce sul suo affascinante passato geologico. Questo continente sommerso, con la sua ricca storia e le sue origini intriganti, continua a stuzzicare la curiosità di scienziati e ricercatori di tutto il mondo.

Fonte:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]