Antiche strutture in legno scoperte di recente rivelano l'ingegnosità dei primi esseri umani

Gli archeologi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria lungo le rive del fiume Kalambo in Zambia. Hanno portato alla luce due tronchi di un salice dai grandi frutti che furono abilmente modellati e uniti insieme quasi 500,000 anni fa. Questi manufatti in legno rappresentano il più antico esempio conosciuto di primi esseri umani, antecedenti alla nostra stessa specie, che costruirono strutture in legno. Questa scoperta mette in discussione la convinzione prevalente secondo cui i primi esseri umani di quel tempo vagavano semplicemente per il paesaggio come cacciatori e raccoglitori.

I tronchi modificati, lavorati utilizzando strumenti di pietra, sembrano costituire l'intelaiatura di una struttura. Ciò suggerisce che i primi esseri umani potrebbero averlo utilizzato come passerella o piattaforma rialzata per spostarsi nell’ambiente umido. L'archeologo Larry Barham dell'Università di Liverpool, autore principale dello studio pubblicato sulla rivista Nature, propone che la piattaforma avrebbe potuto servire a molteplici scopi come deposito, fondazione per una capanna e altro ancora.

Questa scoperta fornisce informazioni significative sulle capacità tecnologiche e sul comportamento dei nostri primi antenati umani. Fino ad ora, la conservazione del legno nei siti archeologici di quest’epoca è stata estremamente rara, rendendo difficile capire come i primi esseri umani utilizzassero questo materiale. Il sito di Kalambo Falls offre un'opportunità unica per acquisire una comprensione più completa della vita di queste persone.

Il geografo e coautore dello studio, Geoff Duller dell'Università di Aberystwyth nel Galles, spiega l'importanza del legno come materiale da costruzione. Può essere modellato in varie forme, rendendolo durevole e resistente. Ciò suggerisce che i primi esseri umani possedessero capacità cognitive superiori a quanto precedentemente creduto basandosi esclusivamente sull’evidenza di strumenti di pietra.

Sebbene nel sito non siano stati trovati resti umani, Barham suggerisce che i manufatti siano stati probabilmente creati dall'Homo heidelbergensis, una specie che esisteva tra 700,000 e 200,000 anni fa. L'Homo heidelbergensis aveva caratteristiche fisiche distinte, tra cui una arcata sopracciliare prominente e una scatola cranica più grande.

La scoperta mette in luce l’ingegno e la capacità dei primi esseri umani di adattarsi e alterare il proprio ambiente. Il ritrovamento a Kalambo Falls dimostra che questi antichi ominidi avevano la capacità di creare un ambiente edificato, mostrando un'abilità cognitiva non precedentemente attribuita loro basata solo su strumenti di pietra.

Questo studio getta nuova luce sulle conquiste tecnologiche e sulla complessità culturale dei nostri primi antenati umani. La conservazione e la scoperta di queste antiche strutture in legno aggiunge un capitolo importante alla nostra comprensione della storia umana.

