Uno spettacolo astronomico: un'eclissi solare anulare per illuminare le Americhe

Il 14 ottobre 2023, un raro evento celeste noto come eclissi solare anulare, o “anello di fuoco”, abbellirà i cieli delle Americhe. A differenza di un’eclissi solare totale in cui la Luna oscura completamente il Sole, un’eclissi anulare si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole ma copre solo parzialmente il Sole, risultando in un anello luminoso o “anello”. Questo fenomeno è reso possibile dalla forma ellittica dell'orbita della Luna attorno alla Terra. Quando la Luna si trova nel punto più lontano dalla Terra (apogeo) e si allinea con il Sole, si verifica l’effetto “anello di fuoco”. Questa imminente eclissi anulare sarà l’ultima possibilità di assistere a un evento del genere negli Stati Uniti fino al 21 giugno 2039.

Il percorso dell'anularità, dove la Luna passerà direttamente davanti al centro del Sole, si estende attraverso parti dell'Oregon, Nevada, Arizona, Nuovo Messico e Texas. I tempi e le mappe dettagliate dell'evento possono essere trovati attraverso Great American Eclipse. Tuttavia, anche al di fuori di questo percorso, vari gradi di eclissi saranno visibili su gran parte dell’emisfero occidentale. Una visione chiara del Sole è l'ideale per l'osservazione, ma anche in condizioni di cielo coperto, l'eclissi avrà un effetto notevole, proiettando un'insolita oscurità durante il giorno.

È essenziale prestare attenzione quando si osserva l'eclissi, poiché i potenti raggi del Sole possono causare gravi danni agli occhi. Dovrebbero essere utilizzati occhiali speciali per la visione solare o metodi di visione indiretta come i proiettori stenopeici. La NASA ha rilasciato linee guida di sicurezza per questo evento per garantire il godimento dello spettacolo senza rischi.

Durante l'eclissi anulare, gli osservatori vicino alla White Sands Missile Range nel Nuovo Messico possono osservare strisce luminose nel cielo, che segnano i percorsi di tre razzi scientifici. Questi razzi fanno parte della missione APEP della NASA, che mira a studiare l'impatto dell'eclissi sull'atmosfera superiore e comprendere i cambiamenti nella ionosfera dovuti alle rapide fluttuazioni della luce solare. Studiando gli effetti sulla temperatura e sulla densità ionosferica, gli scienziati sperano di ottenere ulteriori informazioni su questo fenomeno naturale.

Sia che ti trovi lungo il percorso dell'anularità o che stai vivendo un'eclissi parziale altrove, cogli l'occasione per apprezzare le meraviglie dell'universo in sicurezza e sperare in cieli sereni il 14 ottobre.

