Prossima eclissi solare in Colorado: tutto quello che devi sapere

Con l'avvicinarsi della data dell'imminente eclissi solare, gli hotel, incluso quello di Herrera, stanno registrando un aumento delle prenotazioni. Questo spettacolo, che avrà luogo il 14 ottobre, sarà la prima eclissi visibile dagli Stati Uniti dall'eclissi totale del 2017. Si prevede che il percorso anulare attraverserà la regione intorno alle 10:30 di sabato, attirando grandi folle di spettatori entusiasti.

Quindi, cos’è esattamente un’eclissi solare anulare? Si verifica quando la Luna passa tra la Terra e il Sole mentre si trova nel suo punto più lontano dalla Terra. L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno assistito a questo fenomeno è stato nel 2012. A causa della sua distanza, la Luna appare come un disco scuro più piccolo del Sole, creando un affascinante effetto “anello di fuoco” nel cielo, che dura circa 4 minuti. .

Le comunità a sud-ovest di Durango, tra cui Cortez, Dolores e Dove Creek, avranno il privilegio di sperimentare l'anularità nel suo pieno splendore. Queste posizioni godranno di una vista in cui la Luna sembra essere al centro esatto del sole.

Per migliorare l'esperienza, nella zona vengono organizzati vari eventi di osservazione, incluso il Parco Nazionale di Mesa Verde. Il National Park Service (NPS) e la NASA stanno collaborando per fornire seminari educativi e aree di parcheggio designate per i visitatori. Il parco ospiterà eventi presso il Chapin Mesa Museum, il Far View Parking Lot e il Morefield Campground Amphitheatre. I campeggi sono disponibili, ma è consigliabile prenotare poiché è probabile che si esauriscano. Ai visitatori verranno forniti occhiali per eclissi fino ad esaurimento scorte, garantendo la visione sicura di questo evento celeste.

In particolare, il Four Corners Monument, dove si incontrano i confini di Colorado, Arizona, New Mexico e Utah, rimarrà chiuso dalle 8:1 alle XNUMX:XNUMX del giorno dell'eclissi. Questa chiusura è una misura rispettosa per onorare le sacre credenze della nazione Navajo, che gestisce il sito. Il popolo Navajo considera le eclissi come eventi sacri e si astiene dal lavorare o uscire di casa durante tali eventi.

Coloro che si trovano in altre parti del Colorado, anche se non vivranno l'eclissi totale, potranno comunque assistere a un'eclissi parziale la mattina del 14 ottobre.

Se ti perdi l'eclissi di quest'anno, non preoccuparti. La prossima eclissi solare totale in Colorado è prevista per il 2048. Tuttavia, se desideri assistere a un'eclissi totale prima, puoi viaggiare verso est per vederne una l'8 aprile 2024. Questa eclissi attraverserà il Messico, il Texas e vari paesi. città nel nord-est degli Stati Uniti, tra cui Austin, Dallas e Indianapolis.

Quindi segna i tuoi calendari e preparati a testimoniare la maestosa bellezza di un'eclissi solare in Colorado. Ricordati di portare con te gli occhiali per l'eclissi per garantire una visione sicura e di essere preparato al potenziale traffico, poiché si prevede che questo raro evento attirerà grandi folle.

