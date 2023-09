Missione Psyche della NASA: esplorazione di un asteroide ricco di metalli

La NASA si sta preparando per una nuova entusiasmante missione con la sua navicella spaziale Psyche, che verrà lanciata a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy. La missione mira a esplorare un asteroide unico chiamato Psiche, che si ritiene sia costituito principalmente da metallo. Questa sarà la prima volta che gli scienziati planetari avranno l’opportunità di studiare da vicino un asteroide così ricco di metalli.

La navicella spaziale Psyche viaggerà verso l'asteroide in un viaggio di sei anni coprendo oltre 2.2 miliardi di miglia. Ci vorrà un percorso a spirale, compreso un sorvolo di Marte nel 2026 per guadagnare velocità. Una volta raggiunta Psiche nel 2029, la navicella catturerà immagini, misurerà il suo campo magnetico, esaminerà la sua struttura interna e analizzerà la sua composizione superficiale.

Psiche, noto anche come asteroide 16 Psiche, si trova nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. È largo circa 173 miglia e ha una superficie eccezionalmente riflettente. Gli scienziati ritengono che potrebbe essere il nucleo di un pianeta fallito, fornendo preziose informazioni sulla formazione di pianeti come la Terra.

La missione suscita grande entusiasmo perché offre la possibilità di saperne di più su come si formano i pianeti. Lindy Elkins-Tanton, la principale ricercatrice di Psiche, ha spiegato che mentre gli scienziati hanno esplorato oggetti rocciosi come Mercurio, Venere, Marte e la Luna, così come giganti gassosi come Giove, la scoperta di un oggetto in gran parte metallico come Psiche non ha precedenti.

Anche se l’aspetto esatto di Psiche deve ancora essere visto, gli scienziati si aspettano che abbia una superficie prevalentemente metallica. Tuttavia, è probabile che tutti gli altri metalli oltre al ferro e al nichel si siano dissolti al loro interno nel tempo. Nonostante la mancanza di apparenze brillanti, la navicella utilizzerà un imager multispettrale per catturare informazioni sui colori sulla superficie dell'asteroide.

La stessa navicella spaziale Psyche è dotata di pannelli solari che genereranno energia per il suo sistema di propulsione elettrica solare. È alto circa 10 piedi e ha una base di otto piedi quadrati, con vari strumenti e telecamere fissati all'esterno.

Nel complesso, la missione Psiche promette di essere un’avventura emozionante e rivoluzionaria per la NASA. Rappresenta un’opportunità unica per studiare un asteroide ricco di metalli e acquisire ulteriore comprensione della formazione del nostro pianeta e di altri nel sistema solare primordiale.

