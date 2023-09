Piante da appartamento che si illuminano al buio: il lato stravagante della biotecnologia

La biotecnologia è spesso associata ad applicazioni pratiche come la lotta alla fame nel mondo e la cura delle malattie. Tuttavia, recenti sviluppi hanno dimostrato che il settore ha anche un lato stravagante. La startup Light Bio, con sede nell'Idaho, ha creato con successo piante da appartamento che si illuminano al buio unendo i geni di un fungo bioluminescente alle petunie.

Creare piante che emettono luce non è un concetto nuovo. In passato, i ricercatori hanno inserito geni di lucciole o batteri nelle piante, ma i risultati erano deboli o richiedevano trattamenti chimici per brillare. Light Bio ha affrontato questa sfida prendendo in prestito dai funghi un percorso metabolico che produce naturalmente luciferina, la molecola responsabile della bioluminescenza. Integrando questo percorso con il codice genetico della pianta ospite, sono stati in grado di creare petunie che brillavano di un verde brillante.

Questo innovativo prodotto biotecnologico si basa sulla ricerca della cofondatrice di Light Bio, Karen Sarkisyan, professoressa all'Imperial College di Londra. Il suo team ha inserito con successo il DNA del fungo tropicale Neonothopanus nambi nelle piante di tabacco, ottenendo foglie luminose. Basandosi su questo successo, hanno applicato lo stesso concetto alle petunie e l’azienda prevede di iniziare a venderle l’anno prossimo.

Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha recentemente concesso a Light Bio il permesso di vendere le sue petunie fosforescenti negli Stati Uniti. La valutazione dell'USDA si è concentrata esclusivamente sui potenziali rischi legati ai parassiti delle piante, piuttosto che sulle implicazioni ecologiche. Esperti come Jennifer Kuzma della North Carolina State University hanno evidenziato la possibilità che queste piante colpiscano insetti e animali non abituati alle piante luminose, sollevando preoccupazioni sull'equilibrio ecologico.

Sebbene lo scopo principale di queste piante che si illuminano al buio sia decorativo, si stanno esplorando anche applicazioni pratiche. I ricercatori del MIT hanno combinato piante bioluminescenti geneticamente modificate con nanoparticelle che immagazzinano energia, suggerendo la possibilità di utilizzare queste piante per illuminare gli interni degli edifici senza elettricità.

Oltre alla bioluminescenza, gli ingegneri genetici stanno anche migliorando le capacità di altre piante domestiche. La startup francese Neoplants, ad esempio, ha modificato il pothos dorato per migliorare le sue capacità di purificazione dell'aria come alternativa ai purificatori d'aria alimentati elettricamente.

La comparsa di piante che si illuminano al buio e geneticamente potenziate dimostra la versatilità e il potenziale della biotecnologia. Mentre il settore continua a maturare, lo splicing genetico potrebbe trovare la sua strada in un’ampia gamma di prodotti funzionali e divertenti.

