Un uomo di Wexford cattura splendide immagini dell'aurora boreale nel suo giardino sul retro

Gary O'Flynn, residente a Enniscorthy, Co Wexford, ha avuto la fortuna di assistere al aurora boreale nel suo stesso cortile. O'Flynn, che lavora su turni lunghi, è tornato a casa e ha trovato l'aurora boreale che illuminava il cielo. Afferrò rapidamente la sua macchina fotografica e catturò alcune immagini straordinarie del fenomeno naturale.

La rotta aurora boreale è uno spettacolo abbagliante di luci che può essere visto nell'emisfero settentrionale. È causato dall'interazione tra le particelle cariche del sole e il campo magnetico terrestre. Le luci possono apparire in vari colori, tra cui verde, rosa, blu e viola.

O'Flynn ha rivelato di utilizzare un'app chiamata Glendale per monitorare le sue possibilità di vedere l'aurora. Questa app lo aiuta a determinare la probabilità di una notte serena e condizioni favorevoli per la visione delle luci.

Secondo David Moore, direttore della rivista Astronomy Ireland, l'equinozio, che si verifica quando il sole attraversa l'equatore terrestre, può aumentare le possibilità di vedere l'aurora boreale. Tuttavia, Moore ha sottolineato che la visione delle luci non è garantita ed è raro vederle ad occhio nudo.

Astronomy Ireland, gruppo no-profit dedicato agli appassionati di spazio, organizza diversi eventi per il pubblico. Forniscono anche un servizio di allerta aurora, che informa le persone sulla possibilità di vedere le luci. Moore, che ha assistito più volte all'aurora sia in Irlanda che durante visite guidate al circolo polare artico, consiglia di utilizzare una buona fotocamera per catturare immagini nitide delle luci.

Sebbene il periodo migliore per osservare l'aurora boreale in Irlanda sia tra settembre e marzo, BBC News ha recentemente riferito che i residenti dell'Irlanda del Nord potrebbero avere l'opportunità di vedere le luci nelle prossime notti. O'Flynn, che comprende la rarità di catturare l'aurora boreale, ha ancora intenzione di monitorare i cieli per avere un'altra possibilità di fotografare l'aurora boreale.

