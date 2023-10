Come l'eclissi solare di sabato influenzerà le condizioni meteorologiche

L'eclissi solare anulare di sabato, conosciuta anche come eclissi dell'“anello di fuoco”, non è solo un evento celeste mozzafiato, ma ha anche un impatto sulle condizioni meteorologiche sulla superficie terrestre. Durante un'eclissi solare, quando la Luna si sposta tra la Terra e il sole, proietta un'ombra sul pianeta, provocando cambiamenti nella temperatura, nella velocità del vento e nell'umidità.

L'entità dei cambiamenti meteorologici dipende dalla quantità di luce solare bloccata durante l'eclissi. Proprio come le aree ombreggiate sono più fresche di quelle esposte alla luce solare diretta in una giornata calda, più la luce solare viene bloccata, più drammatici saranno i cambiamenti climatici. Mentre un'eclissi totale blocca completamente il sole, un'eclissi anulare, come quella di sabato, consente a una quantità leggermente maggiore di radiazione solare di raggiungere la superficie terrestre.

Tuttavia, anche una riduzione temporanea della radiazione solare può influenzare la temperatura e altre condizioni meteorologiche. Il calo specifico della temperatura durante un'eclissi può variare ampiamente, a seconda di fattori quali il periodo dell'anno e la copertura nuvolosa. Ad esempio, un’eclissi anulare di ottobre avrà un effetto meno drammatico sulle temperature rispetto a un’eclissi totale di agosto a causa delle differenze nell’angolo e nell’intensità del sole.

Durante l’eclissi solare totale del 2017, le temperature sono scese in modo significativo in un breve periodo, con Douglas, nel Wyoming, che ha registrato una diminuzione di 11 gradi Fahrenheit in appena un’ora. Simili cali di temperatura da 4 a 8 gradi sono stati osservati in tutto il sud. Anche se non si prevede che i cali di temperatura durante l'eclissi di sabato saranno così drastici, potrebbero esserci comunque cali di qualche grado nelle aree all'interno del percorso dell'anularità.

L'eclissi non influisce solo sulla temperatura, ma influenza anche il vento, l'umidità e la copertura nuvolosa. Man mano che l’eclissi raffredda l’aria, l’atmosfera diventa più calma, con conseguente riduzione della velocità del vento. Gli scienziati che studiavano l’eclissi del 2017 hanno scoperto che la velocità del vento è diminuita in media di 6 miglia orarie durante l’evento.

I livelli di umidità possono anche essere influenzati dai cambiamenti di temperatura. Quando la temperatura dell'aria durante un'eclissi diminuisce brevemente, si avvicina al punto di rugiada (la temperatura alla quale l'aria si satura di umidità), provocando una sensazione di aumento dell'umidità.

Inoltre, significativi cali di temperatura durante un’eclissi possono influenzare la copertura nuvolosa. Nell’eclissi solare totale del 2017, le nuvole su parti della Carolina del Sud si sono dissipate perché è andato perso il calore necessario per la formazione delle nuvole. È possibile che durante l'eclissi di sabato qualche nube si disperda anche se in misura minore.

Quindi, mentre l’eclissi solare anulare di sabato può offrire uno spettacolo celeste unico, avrà anche effetti sottili ma distinguibili sulle condizioni meteorologiche, tra cui temperatura, velocità del vento, umidità e copertura nuvolosa.

Fonte:

– CNN.com