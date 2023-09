Esplorando l'evoluzione dei pomodori: da selvatici a meravigliosi

I biologi dell'Università del Massachusetts Amherst hanno condotto ricerche sulla storia evolutiva dei pomodori, scoprendo l'insieme di tratti che hanno portato allo sviluppo delle loro caratteristiche distinte. I risultati, pubblicati su Plants, People, Planet e The American Journal of Botany, fanno luce su come i frutti si evolvono in natura e offrono spunti che possono aiutare nei futuri sforzi di miglioramento delle colture.

Lo studio si è concentrato sui parenti dei pomodori moderni, diverse specie selvatiche che si trovano lungo la costa occidentale del Sud America. Queste specie selvatiche differiscono notevolmente dai pomodori che conosciamo oggi. Sono piccoli, verdi quando maturi e molti hanno un sapore e un odore sgradevoli.

Per comprendere la trasformazione da questi pomodori selvatici al frutto delizioso e visivamente accattivante di cui godiamo, i ricercatori hanno studiato le sindromi evolutive, che sono insiemi di tratti che si verificano insieme nei frutti. I ricercatori precedenti non avevano coltivato insieme tutte le specie di pomodori selvatici per raccogliere prove di queste sindromi.

Il team ha raccolto semi di 13 specie di pomodori selvatici e molteplici varianti all’interno di ciascuna specie. Hanno coltivato queste piante e hanno esaminato i loro frutti per caratteristiche come colore, forma, contenuto di zucchero e acido e analisi del DNA. Sono stati misurati e classificati anche i composti organici volatili responsabili dell'aroma del pomodoro.

I risultati hanno rivelato che tratti come odore, sapore e colore sono sindromatici e esiste una corrispondenza tra l’aspetto esterno del pomodoro e il suo gusto. Questa ricerca fornisce una comprensione completa di come i pomodori selvatici differiscono tra loro e dalle varietà coltivate.

Lo studio ha beneficiato anche degli sforzi di raccolta di Charles Rick, che raccolse semi di specie di pomodori selvatici durante i suoi viaggi in Sud America. I ricercatori hanno coltivato questi semi raccolti insieme ai propri e hanno confrontato i tratti delle varie specie.

Questa ricerca non solo illumina la storia evolutiva dei pomodori, ma ha anche implicazioni per la creazione di varietà di frutti più nutrienti e attraenti. Comprendendo le caratteristiche che contribuiscono alle qualità desiderabili dei pomodori, gli scienziati possono lavorare allo sviluppo di varietà migliorate per il consumo.