I ricercatori scoprono un potenziale progetto per i neuroni negli animali più semplici

By

I ricercatori hanno scoperto prove di cellule simili ai neuroni nei placozoi, uno dei tipi di animali più semplici. I placozoi esistono nei mari da centinaia di milioni di anni ed è possibile che siano serviti da modello per i sistemi nervosi presenti in animali più complessi, compreso l’uomo. Questi risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell.

I placozoi appaiono come amebe al microscopio ma in realtà sono animali. Sono più strettamente imparentati con gli cnidari (che includono anemoni di mare e coralli) e con i bilateri (vertebrati) nell'albero della vita. Mentre altri lignaggi animali hanno un sistema nervoso governato da neuroni, si credeva che i placozoi fossero diversi e non possedessero neuroni.

Invece dei neuroni, i placozoi utilizzano cellule peptidergiche per regolare determinati comportamenti. Queste cellule rilasciano corte catene di amminoacidi che attivano le cellule circostanti, in modo simile alla funzione dei neuroni negli organismi più complessi. Questa somiglianza ha portato i ricercatori a indagare ulteriormente, teorizzando che queste cellule potrebbero rappresentare il sistema nervoso di un antico antenato animale.

Il gruppo di ricerca ha studiato l'espressione genetica nei placozoi e ha scoperto 14 tipi di cellule peptidergiche importanti per la costruzione dei neuroni in altri animali. Tuttavia, hanno scoperto che le cellule peptidergiche nei placozoi mancano di attività elettrica e della capacità di ricevere messaggi, indicando che non sono veri neuroni.

Mappando le potenziali interazioni tra le cellule peptidergiche e altre cellule nei placozoi, i ricercatori hanno identificato una complessa rete di segnalazione e coppie specifiche di neuropeptidi e recettori. Ciò supporta l’ipotesi del cervello chimico, che suggerisce che i primi sistemi nervosi si siano evoluti come reti di cellule collegate tramite segnali chimici anziché elettrici.

Confrontando le cellule peptidergiche con i neuroni di altri animali, i ricercatori hanno scoperto importanti somiglianze nel modo in cui vengono utilizzati i geni, indicando che i primi sistemi nervosi un tempo erano simili a quelli osservati nei placozoi prima di evolversi in cellule complesse che inviano segnali elettrici.

Sebbene i placozoi possano essere semplici rispetto agli esseri umani, la loro complessità è maggiore del previsto. Ulteriori ricerche sui placozoi e su altri lignaggi animali forniranno una migliore comprensione dell’evoluzione del sistema nervoso e faranno luce sulle funzioni dei neuroni nel nostro cervello.

Fonte:

– Articolo originale: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– Fonte immagine: Sebastián R. Najle/Centro per la Regolazione Genomica