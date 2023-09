Lancio del satellite XRISM per studiare l'universo in diversi colori di raggi X

Riepilogo: Il satellite X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), uno sforzo di collaborazione tra la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e la NASA con la partecipazione dell'Agenzia spaziale europea, è stato lanciato il 6 settembre. La missione di XRISM è rilevare le lunghezze d'onda dei raggi X con una precisione senza precedenti e fornire agli scienziati nuove letture rivoluzionarie di luoghi caldi ed energetici nell'universo. A differenza dei telescopi a raggi X esistenti, XRISM è in grado di distinguere diversi colori della luce dei raggi X, sbloccando una grande quantità di informazioni. Il suo strumento rileva i raggi X attraverso piccoli cambiamenti di temperatura, consentendogli di identificare gli elementi chimici presenti negli oggetti e leggere le velocità dei movimenti dei gas. Il satellite mira a fornire una nuova visione dell’universo caldo ed energetico, osservando esplosioni stellari, interazioni tra buchi neri e fusioni di ammassi di galassie con un dettaglio senza precedenti. Gli scienziati dell'Università di Chicago analizzeranno le prime osservazioni di XRISM di ammassi e gruppi di galassie massicci, sperando di comprendere le interazioni tra i buchi neri supermassicci e le galassie che li ospitano. XRISM misurerà anche l’abbondanza di elementi chimici e rivelerà l’attuale composizione chimica dell’universo. Il lancio di un satellite per le osservazioni dei raggi X dallo spazio rappresenta una sfida significativa a causa dell'atmosfera terrestre che blocca i raggi X. Questo è il quarto tentativo di lanciare e far funzionare con successo un satellite simile e gli scienziati sono ottimisti riguardo al potenziale di XRISM.

