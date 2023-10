La missione XPoSat dell'India: svelare i misteri dell'universo

Il viaggio di esplorazione spaziale dell’India continua a raggiungere traguardi rivoluzionari. Dopo il successo del lancio delle missioni Chandrayaan-3 e Aditya L-1, l'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (ISRO) si sta ora preparando per la sua prossima missione, il satellite polarimetrico a raggi X (XPoSat). Questa missione ha la promessa di svelare i misteri dell'universo.

XPoSat è la prima missione di polarimetria dell'India e solo la seconda al mondo nel suo genere, con l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) della NASA che è stato il predecessore lanciato nel 2021. Fondamentalmente, la polarimetria è una tecnica scientifica utilizzata per studiare il movimento delle onde luminose , fornendo informazioni sulla loro direzione e sui modelli di vibrazione durante il loro viaggio attraverso lo spazio.

Il lancio di XPoSat avverrà nei prossimi mesi, a bordo di un Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). Una volta in orbita, dovrebbe servire per un minimo di cinque anni. La missione mira ad affrontare le sfide legate alla comprensione del meccanismo di emissione da varie fonti astronomiche come buchi neri, stelle di neutroni, nuclei galattici attivi e nebulose di vento pulsar.

I ricercatori hanno scoperto che questi processi sono complessi e sfuggenti, con gli osservatori spaziali esistenti che faticano a fornire dati precisi su queste emissioni. Per affrontare queste sfide, l’ISRO ha sviluppato dispositivi e tecnologie avanzati, come XPoSat, per far luce su questi enigmi cosmici.

XPoSat trasporta due carichi scientifici cruciali: POLIX (strumento polarimetro a raggi X) e XSPECT (spettroscopia e temporizzazione dei raggi X). POLIX è progettato per misurare i parametri di polarizzazione dei raggi X provenienti da circa 40 sorgenti astronomiche luminose, mentre XSPECT completa la missione fornendo informazioni essenziali su come gli oggetti celesti assorbono ed emettono luce.

Si prevede che la missione XPoSat, con la sua tecnologia all’avanguardia e carichi utili avanzati, contribuirà in modo significativo alla nostra comprensione del cosmo. Segna un’altra pietra miliare nel viaggio di esplorazione spaziale dell’India e sottolinea la crescente fiducia del Paese nelle missioni spaziali.

Fonte:

– ISRO (Organizzazione indiana per la ricerca spaziale)

– NASA (Amministrazione Nazionale dell’Aeronautica e dello Spazio)