Esplorazione di oggetti interstellari: perché i raggi X sono la chiave

Un gruppo di ricerca guidato da un astronomo di Yale suggerisce che i raggi X potrebbero fornire informazioni preziose durante gli incontri ravvicinati con oggetti interstellari. Scoperta nel 2017, 'Oumuamua, una peculiare roccia spaziale, ha suscitato interesse tra i ricercatori, che sospettano che gli oggetti interstellari passino regolarmente attraverso il nostro sistema solare.

Un aspetto intrigante che gli astronomi stanno indagando è se questi oggetti accelerano quando escono dal sistema solare, in modo simile a 'Oumuamua. Questo fenomeno di accelerazione si osserva anche nelle comete ghiacciate quando vengono riscaldate dal sole. Ciò ha portato alcuni scienziati a proporre che 'Oumuamua e oggetti simili siano costituiti da ghiaccio esotico.

Tuttavia, c’è una contraddizione in questa teoria. Se gli oggetti interstellari fossero fatti di ghiaccio e iniziassero a sciogliersi vicino al Sole, dovrebbero lasciare dietro di sé una scia di gas, come vapore acqueo o anidride carbonica. Tuttavia, telescopi avanzati come il telescopio spaziale Hubble e il telescopio spaziale Spitzer non hanno rilevato alcun gas intorno a 'Oumuamua.

La comunità scientifica è divisa in due campi riguardo a questo enigma. Alcuni credono che 'Oumuamua fosse costituito da un ghiaccio esotico non rilevabile nella sua forma gassosa, mentre altri suggeriscono che fosse eccezionalmente leggero e influenzato dalla pressione della luce solare.

Per far luce su questo dibattito, Samuel Cabot, Ph.D. di Yale. laureato in astronomia, condusse un nuovo studio proponendo l'uso dei raggi X per comprendere gli oggetti interstellari. Questo approccio potrebbe fornire spunti cruciali negli incontri futuri.

Lo studio è stato accettato dall'Astrophysical Journal, sottolineando l'importanza dei telescopi a raggi X per svelare i misteri degli oggetti interstellari.

