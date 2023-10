Comprendere gli oggetti interstellari attraverso i raggi X, dicono gli scienziati

By

Uno studio condotto da un astronomo di Yale ha evidenziato l’importanza dell’utilizzo dei raggi X per comprendere meglio gli oggetti interstellari che passano attraverso il nostro Sistema Solare. Lo studio suggerisce che quando un oggetto simile al misterioso 'Oumuamua passerà di nuovo vicino alla Terra, i telescopi a raggi X giocheranno un ruolo cruciale nell'analizzarlo.

Secondo gli scienziati, la presenza o l’assenza di raggi X può fornire preziose informazioni sulla natura degli oggetti interstellari. Se vengono rilevati raggi X, ciò indica la presenza di una nube di gas che circonda l'oggetto, che ne spinge l'insolita accelerazione. D’altro canto, l’assenza di raggi X indica il coinvolgimento di diverse leggi fisiche.

Lo studio sottolinea, in questa ipotesi, il ruolo del vento solare, un flusso veloce di particelle ionizzate. Quando queste particelle entrano in collisione con il gas, rubano elettroni, provocando l’emissione di raggi X e fotoni UV. È interessante notare che questo fenomeno si verifica anche con gas invisibili nello spettro ottico o infrarosso.

Sebbene i raggi X siano comunemente associati ad ambienti estremi come i buchi neri, possono anche essere utilizzati per studiare pianeti, comete e oggetti potenzialmente interstellari. Ad esempio, i raggi X vengono prodotti quando il vento solare interagisce con le atmosfere di pianeti come Venere, Marte e Giove.

I ricercatori che hanno condotto lo studio sperano di verificare la loro ipotesi utilizzando strumenti di nuova concezione per osservare i futuri oggetti interstellari. Si prevede che l’imminente Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time (LSST) migliorerà notevolmente la loro capacità di rilevare e studiare questi intrusi transitori.

Si prevede che l’LSST fornirà ai ricercatori un aumento senza precedenti della sensibilità, nonché una copertura notturna completa dell’intero emisfero meridionale. Si stima che l'LSST identificherà diversi oggetti interstellari ogni anno, fornendo dati preziosi per ulteriori indagini.

Lo studio è stato accettato per la pubblicazione sull'Astrophysical Journal.

Fonte:

– The Astrophysical Journal (documento accettato)