L'Osservatorio Swift punta i riflettori sul buco nero che divora le stelle

L'Osservatorio Swift della NASA ha recentemente osservato un buco nero, denominato Swift J023017.0+283603, situato a 500 milioni di anni luce di distanza nella galassia 2MASX J02301709+2836050. I dati suggeriscono che questo buco nero consuma in modo intermittente le stelle ogni volta che si avvicinano. Questo fenomeno, noto come evento di perturbazione mareale ripetuto, è stato osservato in precedenza in altri buchi neri, come ASASSN-14ko nel 2021.

I buchi neri sono oggetti incredibilmente densi con ambienti energetici. Accumulano materia nei dischi e consumano il materiale surriscaldato che cade nei loro orizzonti degli eventi. Quando una stella rimane intrappolata gravitazionalmente da un buco nero, viene privata del suo materiale ogni volta che si avvicina. Nel caso di Swift J0230, un buco nero oltre 200,000 volte la massa del Sole sta consumando tre masse terrestri della stella ad ogni passaggio.

Tuttavia, è possibile che questa stella non sia completamente consumata. Gli astronomi hanno osservato buchi neri rigurgitare materiale stellare che avevano consumato in passato. Distinguere tra gli eventi di interruzione delle maree e il rinvigorimento dei nuclei galattici attivi (AGN), che sono buchi neri supermassicci che emettono massicci getti di materiale, può essere difficile.

L'Osservatorio Swift, lanciato nel 2004, è stato determinante nel far progredire la nostra comprensione dell'astrofisica. Phil Evans, astrofisico dell'Università di Leicester, ha elogiato la capacità dell'osservatorio di adattarsi a nuove aree di ricerca. Sono necessari ulteriori studi per comprendere meglio la dinamica del buco nero e del sistema stellare, ma questa nuova osservazione contribuisce alla nostra conoscenza di questi affascinanti fenomeni cosmici.

