Sfruttare la visione artificiale per ottenere informazioni approfondite sulle batterie agli ioni di litio

I ricercatori hanno utilizzato la visione artificiale, una forma di apprendimento automatico, per acquisire una comprensione più profonda di come funzionano le batterie ricaricabili agli ioni di litio. Esaminando meticolosamente i filmati a raggi X degli elettrodi delle batterie a livello nanometrico, gli scienziati hanno scoperto dettagli fisici e chimici precedentemente nascosti. Questa svolta ha il potenziale per migliorare l’efficienza delle batterie agli ioni di litio, con applicazioni più ampie nella comprensione di sistemi complessi come la divisione cellulare negli embrioni.

Lo studio, condotto da ricercatori dello SLAC National Accelerator Laboratory del Dipartimento dell’Energia, dell’Università di Stanford, del MIT, e del Toyota Research Institute, si è concentrato sulle particelle di litio ferro fosfato (LFP). Le particelle LFP, rivestite con un sottile strato di carbonio per una migliore conduttività elettrica, si trovano comunemente negli elettrodi positivi delle batterie agli ioni di litio.

Per osservare i processi interni delle batterie, il gruppo di ricerca ha creato celle trasparenti con due elettrodi circondati da una soluzione elettrolitica contenente ioni di litio che si muovono liberamente. Attraverso questa configurazione, potrebbero monitorare il movimento degli ioni di litio durante i cicli di carica e scarica. Questo processo, noto come intercalazione, coinvolge gli ioni che entrano ed escono dalle particelle LFP.

LFP è molto significativo nel settore delle batterie grazie al suo basso costo, ai livelli di sicurezza e all’utilizzo di numerosi elementi, che lo rendono particolarmente rilevante nel mercato dei veicoli elettrici.

La collaborazione tra i ricercatori è iniziata otto anni fa, quando il professor Martin Bazant del MIT e William Chueh di Stanford hanno unito le loro competenze nella modellazione matematica e nella microscopia a raggi X avanzata per studiare le particelle delle batterie. Successivamente hanno incorporato strumenti di apprendimento automatico per accelerare i test della batteria e identificare metodi di ricarica ottimali. L’attuale studio fa un ulteriore passo avanti sfruttando la visione artificiale per analizzare i filmati a raggi X su scala nanometrica del 2016. Questa tecnica consente una comprensione più completa delle reazioni di inserimento del litio all’interno delle particelle LFP.

Pixelizzando le immagini a raggi X, i ricercatori possono catturare la concentrazione di ioni di litio in ogni punto all'interno della particella. Ciò consente loro di creare filmati che illustrano il flusso di ioni di litio dentro e fuori le particelle durante la carica e la scarica.

Analizzando le immagini a raggi X, i ricercatori hanno scoperto che il movimento degli ioni di litio all’interno del materiale era strettamente allineato con le simulazioni al computer precedentemente sviluppate da Bazant. Hanno utilizzato 180,000 pixel come misurazioni per addestrare un modello computazionale che descrive accuratamente la termodinamica di non equilibrio e la cinetica di reazione del materiale della batteria.

Inoltre, lo studio ha rivelato che le variazioni nel tasso di assorbimento degli ioni di litio sulla superficie delle particelle sono correlate allo spessore del rivestimento di carbonio. Questa scoperta suggerisce che l’ottimizzazione dello spessore dello strato di carbonio potrebbe potenzialmente migliorare l’efficienza della batteria, un importante progresso nella progettazione delle batterie.

I risultati di questo studio offrono approfondimenti sull’ottimizzazione degli elettrodi al fosfato di litio ferro e dimostrano il potenziale dell’apprendimento automatico e delle tecniche di imaging avanzate nello svelare i misteri di materiali e sistemi. Questa svolta non solo apre la strada ai progressi nella tecnologia delle batterie, ma è anche promettente per lo studio della formazione di modelli in altri sistemi chimici e biologici.

