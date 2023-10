Il restringimento di Mercurio e il recente movimento delle scarpate

By

Gli scienziati planetari sanno da molto tempo che Mercurio si è rimpicciolito nel corso di miliardi di anni a causa del raffreddamento del suo interno. Quando l'interno del pianeta si raffredda, le sue componenti rocciose e metalliche si contraggono leggermente in volume. Tuttavia, la misura in cui Mercurio si sta attualmente contraendo e per quanto tempo continuerà questo processo è rimasta sconosciuta. Un recente studio pubblicato su Nature Geoscience offre nuove informazioni su questo fenomeno.

Man mano che l'interno di Mercurio si restringe, la sua superficie sviluppa “difetti di spinta” in risposta all'area progressivamente ridotta che deve coprire. Simili alle rughe che si formano su una mela invecchiata, la superficie di Mercurio si raggrinzisce a causa della contrazione termica del suo interno. La prima prova del restringimento di Mercurio arrivò nel 1974, quando la missione Mariner 10 catturò immagini di scarpate alte chilometri che serpeggiavano sul suo terreno. La missione Messenger, che ha orbitato attorno a Mercurio dal 2011 al 2015, ha rivelato ancora più “scarpate lobate” attorno al pianeta.

Studiando queste scarpate, gli scienziati hanno dedotto che il raggio di Mercurio si era ridotto di circa 7 chilometri nel corso del tempo. Determinare l'età della superficie di Mercurio è impegnativo, ma in genere viene effettuato contando la densità dei crateri da impatto. Più crateri ci sono sulla superficie, più vecchia è. Tuttavia, il tasso di formazione dei crateri da impatto era molto più elevato nel passato del pianeta. Nonostante questa sfida, era evidente che le scarpate stesse fossero piuttosto antiche.

L'opinione prevalente era che le scarpate di Mercurio avessero circa 3 miliardi di anni. Tuttavia, il recente studio suggerisce che molte di queste scarpate hanno subito movimenti recenti. Piccole fratture dette “graben” sono state osservate sulle superfici superiori tese di alcune scarpate. Questi graben indicano che le fette di crosta si sono piegate mentre venivano spinte sul terreno adiacente, creando crepe. In base al tasso di sfocatura causato dagli impatti su questi graben, è stato calcolato che la maggior parte di essi ha meno di 300 milioni di anni.

I risultati di questo studio hanno importanti implicazioni per comprendere la portata e la durata dei movimenti di faglia su Mercurio. Gli scienziati non si aspettano che la contrazione termica di Mercurio sia completamente terminata, suggerendo che potrebbe essere ancora in corso un movimento di scarpate. La missione congiunta europea/giapponese BepiColombo, destinata ad orbitare attorno a Mercurio nel 2026, offrirà l'opportunità di confermare questi risultati e ottenere maggiori informazioni sulle caratteristiche della superficie di Mercurio.

Inoltre, anche la Luna ha sperimentato un raffreddamento e una contrazione. Sebbene le sue scarpate siano più piccole e meno spettacolari di quelle su Mercurio, recenti analisi hanno rivelato che alcune scarpate sulla Luna sono attualmente attive. È stato scoperto che i terremoti si raggruppano vicino alle scarpate lobate e le immagini dall'orbita mostrano tracce lasciate dai massi che rimbalzano lungo le pareti della scarpata.

