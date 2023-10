Avvicinamento ravvicinato dell'asteroide 2023 TV3 alla Terra oggi

La NASA ha recentemente annunciato che un asteroide noto come asteroide 2023 TV3 effettuerà il suo avvicinamento più vicino alla Terra oggi, 12 ottobre. Si prevede che questo asteroide passerà a una distanza quattro volte più vicina a quella della Luna, rendendolo uno degli asteroidi più vicini approcci del 2023.

L'asteroide 2023 TV3 appartiene al gruppo Apollo degli asteroidi vicini alla Terra, che sono rocce spaziali che attraversano l'orbita terrestre. Questi asteroidi prendono il nome dall'asteroide Apollo del 1862, scoperto dall'astronomo Karl Reinmuth. L’asteroide ha una dimensione compresa tra 26 e 59 piedi, rendendolo paragonabile all’asteroide di Chelyabinsk che causò danni significativi in ​​Russia nel 2013.

Questo particolare asteroide viaggia ad una velocità di circa 51,196 chilometri orari, che è molto più veloce della velocità di un missile balistico ipersonico. Nonostante la sua velocità, questa è la prima volta che l’asteroide 2023 TV3 viene osservato avvicinarsi alla Terra, secondo la NASA. Tuttavia non sono previsti ulteriori avvicinamenti ravvicinati nel prossimo futuro.

Sebbene la NASA e altre agenzie spaziali dispongano di una rete di telescopi e osservatori per tracciare e monitorare gli asteroidi, non è raro che gli asteroidi passino inosservati finché non sono relativamente vicini alla Terra. Nel caso dell'asteroide 2023 NT1, non è stato rilevato finché non è entrato nel raggio di 60,000 miglia della Terra, che è quattro volte più vicino della Luna.

Tracciare e monitorare gli asteroidi è fondamentale per identificare potenziali minacce e sviluppare strategie per mitigare il rischio che rappresentano per il nostro pianeta. Sebbene questo avvicinamento ravvicinato dell’asteroide 2023 TV3 non rappresenti un pericolo imminente, serve a ricordare l’importanza di una vigilanza continua nel monitoraggio dei cieli per asteroidi potenzialmente pericolosi.

Fonte:

– Nasa

–ESA