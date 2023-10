Perché il tuo corpo non si congela all'istante nello spazio

Riepilogo: La temperatura media dello spazio esterno è di -270 gradi Celsius, che è estremamente fredda. Tuttavia, contrariamente alla credenza popolare, il tuo corpo non si congela istantaneamente se esposto allo spazio. La ragione di ciò è la mancanza di particelle nello spazio in grado di trasferire energia termica. A differenza della Terra, dove gli atomi interagiscono costantemente e trasferiscono energia, nello spazio ci sono pochissime particelle, con un conseguente trasferimento di energia minimo. Sebbene la radiazione possa verificarsi nello spazio, si tratta di un processo lento rispetto al trasferimento di energia tra oggetti in collisione. Di conseguenza, occorrerebbero dalle 18 alle 36 ore affinché il tuo corpo si congeli nello spazio a causa del raffreddamento radiativo. Tuttavia, rimanere bloccati nello spazio presenta altre sfide, come la bassa pressione e la mancanza di ossigeno, che possono essere preoccupazioni più immediate.

La temperatura è una misura dell'energia della vibrazione della materia, dove un'energia più elevata determina una temperatura più elevata. Lo zero assoluto si riferisce al punto in cui la materia non ha vibrazioni e quindi non ha temperatura. Il calore viene trasferito quando atomi con diverse quantità di energia entrano in contatto, e gli atomi trasferiscono energia finché non raggiungono la stessa temperatura. Nello spazio, la mancanza di particelle significa che ci sono poche opportunità di trasferimento di energia, con conseguente trasferimento minimo di calore al corpo. Invece, il tuo corpo si raffredderebbe principalmente attraverso il processo di radiazione, che è molto più lento rispetto alla conduzione.

Essere bloccati nello spazio pone varie sfide oltre al congelamento. La disponibilità di ossigeno e la pressione estremamente bassa sono preoccupazioni che richiedono ulteriori esplorazioni. Sebbene il congelamento non sia una minaccia immediata, la mancanza di trasferimento di calore e le condizioni molto diverse nello spazio lo rendono un ambiente inospitale per gli esseri umani.

Fonte:

– Articolo di origine: [fonte]

– Definizioni di temperatura, zero assoluto e scambio termico: conoscenza dell'autore