Un nuovo studio rileva pesticidi dannosi nel polline d'api in Irlanda

Un recente studio condotto dal Trinity College di Dublino e dalla Dublin City University ha fatto luce sull’impatto dannoso dei pesticidi su varie specie di api in Irlanda. I ricercatori hanno esaminato il polline delle colture provenienti da 12 diversi siti del paese e hanno analizzato i livelli di pesticidi residui. In questi siti hanno anche raccolto il polline delle api mellifere e dei bombi.

Lo studio ha rivelato che il polline del calabrone presentava il maggior numero di composti e rilevamenti di pesticidi rispetto ad altri tipi di polline. Particolarmente preoccupante è stata la presenza di insetticidi neonicotinoidi nel polline dei calabroni. È noto che i neonicotinoidi sono dannosi per le api e altri animali.

Ciò che era ancora più preoccupante era che molti dei pesticidi rilevati non erano stati applicati di recente ai campi in cui veniva raccolto il polline. Ciò suggerisce che queste sostanze chimiche persistono nell’ambiente per lungo tempo o che i residui provengono da piante in altre aree all’interno del raggio d’azione delle api.

Elena Zioga, prima autrice dello studio e dottoranda presso la Trinity School of Natural Sciences, ha espresso la sua preoccupazione per i risultati. Ha sottolineato che alcuni di questi pesticidi tossici non sono stati utilizzati nei campi campionati per almeno tre anni, il che implica che le sostanze chimiche persistono ai bordi dei campi o che le api raccolgono il polline contaminato al di fuori dei campi campionati.

Un’altra scoperta significativa dello studio è stata che diverse specie di api sono state esposte a diversi tipi di pesticidi. Si è scoperto che il polline delle api era per lo più contaminato da fungicidi, mentre il polline dei bombi era principalmente contaminato da insetticidi neonicotinoidi.

Zioga ha sottolineato l’importanza di considerare più specie di api nel valutare l’esposizione ai pesticidi. Ha affermato che utilizzare le api come unico riferimento per comprendere l’esposizione ai pesticidi non fornisce un quadro completo. Sia le api mellifere che i bombi svolgono un ruolo cruciale nei servizi di impollinazione e nel sostegno degli ecosistemi sani.

Questo studio fa luce sulla preoccupante presenza di pesticidi nocivi nel polline d'api in Irlanda. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere le implicazioni a lungo termine di questi residui di pesticidi sulle popolazioni di api e su una più ampia biodiversità.

