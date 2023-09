Lo studio sui nematodi fa luce sulla genetica delle emozioni

I ricercatori della Nagoya City University e del Mills College hanno scoperto che il nematode Caenorhabditis elegans mostra forme primitive di emozione quando sottoposto a scosse elettriche. Lo studio, pubblicato su Genetics, ha scoperto che i vermi mostravano un comportamento coerente con le risposte “emotive” di base, dando priorità alla fuga rispetto al cibo.

Il team ha utilizzato i nematodi per la propria ricerca a causa dell'uso diffuso dei vermi nello studio delle funzioni cellulari e genetiche di base. Quando i vermi venivano esposti a scosse elettriche, si muovevano inaspettatamente ad alta velocità e continuavano a correre per uno o due minuti dopo la fine della stimolazione. Questo comportamento persistente è raro, poiché la maggior parte degli animali cessa di rispondere a uno stimolo quando questo non è più presente.

Durante e dopo la stimolazione elettrica, i vermi hanno ignorato i batteri presenti nel cibo, che in genere sono cruciali per la loro sopravvivenza. Ciò suggerisce che i vermi danno priorità alla fuga dal pericolo rispetto al procurarsi il cibo. L'analisi genetica ha rivelato che i vermi che non erano in grado di produrre neuropeptidi, simili agli ormoni nell'uomo, mostravano una durata ancora più lunga di corsa continua in risposta alla stimolazione elettrica.

Questi risultati indicano che lo stato persistente in risposta al pericolo è regolato e controllato da un meccanismo genetico attivo. Lo studio suggerisce che le emozioni, come l’eccitazione o la paura, potrebbero non svanire naturalmente con il tempo ma sono attivamente controllate dai geni. Questa ricerca fornisce approfondimenti sui meccanismi genetici alla base delle emozioni primitive.

La scoperta di geni legati alle emozioni nei vermi potrebbe potenzialmente portare a nuovi trattamenti per i disturbi emotivi negli esseri umani. Condizioni come la depressione, caratterizzate da emozioni negative eccessive e persistenti, potrebbero essere potenzialmente trattate prendendo di mira questi geni appena scoperti. È noto che i geni dei vermi hanno controparti negli esseri umani, il che li rende bersagli preziosi per ulteriori ricerche sui disturbi emotivi.

Nel complesso, questo studio evidenzia l’importanza di comprendere le basi genetiche delle emozioni e come anche gli organismi più semplici possano fornire preziose informazioni su complessi meccanismi emotivi.

Fonte:

– Ling Fei Tee et al. "La scossa elettrica provoca una risposta comportamentale persistente simile alla fuga nel nematode Caenorhabditis elegans." Genetica.

– Università della città di Nagoya.