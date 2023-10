Il satellite HotSat-1 di SatVu cattura le prime immagini delle variazioni di calore della Terra

SatVu, una società di tecnologia climatica con sede nel Regno Unito, ha svelato le prime immagini del suo satellite HotSat-1, soprannominato il “termometro del mondo”. Lanciato a giugno a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX, questo rivoluzionario satellite per immagini termiche mira a fornire preziose informazioni sull'attività economica e sull'efficienza energetica.

A differenza dei satelliti convenzionali che si basano sulla luce visibile, HotSat-1 si concentra sul monitoraggio della radiazione infrarossa per comprendere il calore emesso da oggetti e paesaggi. Catturando le differenze di temperatura in aree come Las Vegas e Chicago, con una risoluzione notevole di 10 metri, il satellite fornisce dati preziosi per vari settori.

Un caso d’uso degno di nota evidenziato dall’azienda è la capacità di monitorare gli incendi in modo più efficace. Ad esempio, il satellite ha catturato un’impronta termica dettagliata degli incendi che hanno devastato i territori del Nordovest del Canada a giugno. Questi dati ad alta risoluzione possono essere utilizzati dai vigili del fuoco per monitorare l’avanzamento dei fronti degli incendi, in particolare nelle aree critiche vicino alle regioni popolate.

Rispetto ai satelliti esistenti come il Landsat della NASA e l'European Sentinel, che raccolgono dati termici con risoluzioni grossolane da 100 a 1,000 metri, HotSat-1 offre una precisione senza precedenti. Consente ai pianificatori urbani di comprendere meglio la propagazione del calore e la perdita di energia da edifici, condutture e fabbriche, facilitando lo sviluppo di infrastrutture più efficienti dal punto di vista energetico per affrontare le preoccupazioni relative al cambiamento climatico.

Rilevare segnali di calore dallo spazio presenta sfide uniche, poiché la luce infrarossa è più difficile da catturare rispetto ai segnali radar ad apertura sintetica (SAR). SatVu utilizza una tecnica di otturatore lento per catturare le immagini, garantendo chiarezza nonostante la velocità del satellite di 7 chilometri al secondo.

HotSat-1 è il primo degli otto satelliti pianificati per il lancio da SatVu, che finora ha ottenuto 37.1 milioni di dollari in finanziamenti di capitale di rischio. L'azienda mira a lanciare il suo secondo satellite tra circa un anno.

Fonte:

– Space.com: “L’azienda britannica lancia il “termometro mondiale” per monitorare le variazioni di calore della Terra”

– SatVu: “HotSat-1”