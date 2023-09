Gli archeologi scoprono la struttura in legno più antica del mondo

Gli archeologi hanno fatto una scoperta straordinaria vicino al confine tra Zambia e Tanzania: quella che si ritiene sia la struttura in legno più antica conosciuta al mondo. La struttura, trovata lungo la riva di un fiume in Zambia, è costituita da due tronchi intrecciati di un salice a frutto grosso. I tronchi vengono intagliati, tagliati e modellati con strumenti di pietra affilati e tenuti insieme da una tacca.

Questa straordinaria scoperta è antecedente all’uomo moderno e si stima che abbia almeno 476,000 anni, ben prima dell’evoluzione dell’Homo sapiens. È possibile che la struttura sia stata realizzata dall'Homo heidelbergensis, che si ritiene abbia vissuto nella regione tra 700,000 e 200,000 anni fa.

Lo scopo della struttura non è del tutto confermato, ma gli archeologi ipotizzano che avrebbe potuto servire come passerella o come base per una piattaforma. Questa piattaforma avrebbe potuto essere utilizzata per varie attività come riporre oggetti, mantenere la legna da ardere o il cibo asciutto, o semplicemente come luogo dove sedersi e creare cose. È anche interessante notare che nel sito è stata scoperta una collezione di strumenti di legno, tra cui un cuneo e un bastone da scavo.

Questa scoperta mette in discussione le ipotesi precedenti sulle capacità dei primi esseri umani. Il professor Larry Barham, archeologo dell'Università di Liverpool, afferma: “Hanno trasformato l'ambiente circostante per rendere la vita più facile, anche solo costruendo una piattaforma su cui sedersi in riva al fiume per svolgere le faccende quotidiane. Hanno usato la loro intelligenza, immaginazione e abilità per creare qualcosa che non avevano mai visto prima, qualcosa che non era mai esistito prima”.

Questa scoperta suggerisce un livello astratto di pensiero e potenzialmente lo sviluppo del linguaggio tra i primi antenati umani. È una testimonianza della loro ingegnosità e abilità tecnologica, gettando nuova luce sulla nostra comprensione del nostro antico passato.

Fonte:

- Il guardiano

– Diario Natura