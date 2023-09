Scoperta in Zambia la più antica struttura in legno risalente a mezzo milione di anni fa

Gli archeologi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel sito preistorico di Kalambo Falls in Zambia. Hanno portato alla luce la più antica struttura in legno mai trovata, risalente a quasi mezzo milione di anni fa. La struttura ben conservata fa luce sulle capacità avanzate dei nostri antichi antenati. La scoperta suggerisce che fossero tecnologicamente più avanzati di quanto si credesse in precedenza.

La struttura in legno è stata scoperta alle cascate Kalambo, situate vicino al confine con la Tanzania. Si stima che abbia almeno 476,000 anni, ovvero prima dell'evoluzione dell'Homo sapiens. Il legno presenta segni di taglio che indicano che venivano utilizzati strumenti di pietra per unire insieme due grandi tronchi. Si ritiene che la struttura fungesse da piattaforma, passerella o abitazione rialzata, progettata per mantenere i nostri antenati fuori dall'acqua.

Oltre alla struttura in legno, nel sito è stata rinvenuta anche una collezione di strumenti in legno, tra cui un cuneo e un bastone da scavo. Sebbene fosse già noto che i primi esseri umani usavano il legno in questo periodo, di solito era per scopi limitati come accendere il fuoco o cacciare.

L'autore principale dello studio, Larry Barham dell'Università di Liverpool, ha affermato che la scoperta della struttura è stata una "scoperta casuale" fatta durante uno scavo nel 2019. I documenti precedenti per la struttura in legno più antica risalivano a circa 9,000 anni fa, rendendo questa scoperta significativamente più vecchio.

Preservare il legno antico è una sfida a causa della sua tendenza a marcire e a lasciare tracce minime per la documentazione storica. Tuttavia, si ritiene che l'alto livello dell'acqua alle cascate Kalambo abbia contribuito all'eccezionale conservazione della struttura nel corso dei secoli.

I ricercatori sono stati in grado di determinare con precisione l’età della struttura in legno utilizzando un nuovo metodo di datazione chiamato datazione con luminescenza. Misurando l'ultima volta che i minerali sono stati esposti alla luce solare, hanno scoperto che la struttura ha almeno 476,000 anni.

Questa scoperta fornisce preziose informazioni sulle capacità e sui progressi tecnologici dei nostri antichi antenati. Indica anche che i primi esseri umani possedevano l’immaginazione e le abilità necessarie per costruire complesse strutture in legno molto prima che emergesse l’Homo sapiens.

