Gli archeologi scoprono la struttura in legno più antica, che suggerisce antenati avanzati

By

Gli archeologi hanno fatto una scoperta straordinaria in Zambia, portando alla luce la più antica struttura in legno mai trovata. La struttura, ritenuta una piattaforma, una passerella o un'abitazione rialzata, risale ad almeno 476,000 anni, ben prima dell'evoluzione dell'Homo sapiens. Questa scoperta suggerisce che i nostri antenati potrebbero essere stati più avanzati di quanto si pensasse in precedenza.

La struttura in legno ben conservata è stata ritrovata alle cascate Kalambo, vicino al confine con la Tanzania. I segni di taglio sul legno indicano che venivano usati strumenti di pietra per unire insieme due grandi tronchi. Oltre alla struttura, nel sito è stata scoperta anche una collezione di strumenti in legno, tra cui un cuneo e un bastone da scavo.

Il record precedente per la struttura in legno più antica era di circa 9,000 anni. La scoperta alle cascate Kalambo è considerata una “scoperta casuale” fatta nel 2019 durante gli scavi nel sito. La struttura è stata preservata grazie all'alto livello dell'acqua alle cascate. Il legno antico tende a marcire e a lasciare poche tracce, rendendo tali scoperte rare.

I ricercatori hanno utilizzato un nuovo metodo chiamato datazione con luminescenza per determinare con precisione l’età della struttura. Questo metodo misura l'ultima volta che i minerali sono stati esposti alla luce solare. I risultati hanno rivelato che la struttura in legno è molto più antica di quanto si pensasse inizialmente, risalendo ad almeno 476,000 anni.

Questa scoperta mette in discussione l'idea che i nostri antenati fossero nomadi, poiché la struttura sembrava essere un'abitazione permanente vicino alle cascate, che fornivano una fonte d'acqua costante. La scoperta suggerisce anche un livello astratto di pensiero e forse l’uso del linguaggio, poiché i nostri antenati usavano la loro intelligenza, immaginazione e abilità per creare qualcosa che prima non esisteva.

Lo studio di questa struttura in legno ha cambiato il modo in cui gli archeologi pensano ai nostri antichi parenti, riconoscendo la loro capacità di trasformare l'ambiente circostante e migliorare la loro vita quotidiana. Questa scoperta dimostra le capacità cognitive dei nostri antenati in termini di pianificazione e visualizzazione del prodotto finito.

Sono necessarie ulteriori ricerche per confermare se la struttura fosse un'abitazione permanente o meno. La scoperta alle cascate Kalambo fornisce preziose informazioni sulla natura avanzata dei nostri antenati e sulla loro capacità di adattarsi all’ambiente circostante.

Fonte:

- AFP