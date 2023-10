Nuove intuizioni sull'acqua antica: una porta per scoprire la storia della Terra e la possibilità di vita su altri pianeti

By

Nelle profondità della miniera canadese Kidd Creek è stata fatta una scoperta rivoluzionaria che ha riscritto i libri di storia. La geochimica Barbara Sherwood Lollar si è imbattuta in una scoperta sorprendente: acqua che ha più di 1.6 miliardi di anni, rendendola l'acqua più antica mai scoperta sulla Terra. Questo incredibile liquido è rimasto intrappolato tra le rocce della miniera dell'Ontario per un periodo di tempo insondabile, agendo come una capsula del tempo che racchiude i segreti dell'antico passato del nostro pianeta.

Il viaggio di Sherwood Lollar alla scoperta di questa straordinaria fonte d'acqua è iniziato nel 1992, quando visitò per la prima volta la miniera di Kidd Creek. Situata a più di 3 chilometri sotto la superficie, è la miniera di metalli più profonda del mondo, il che la rende un luogo ideale per la ricerca di acque antiche. Fu solo con una spedizione del 2013 che Sherwood Lollar e il suo team dell'Università di Toronto riuscirono a raggiungere una sezione abbastanza profonda da estrarre la salamoia da record.

Uno degli aspetti più intriganti di questa scoperta è la presenza di microbi trovati all'interno dell'acqua antica. Questi microbi suggeriscono la possibilità di vita aliena in caverne sotterranee simili su altri pianeti. L'acqua, che è incredibilmente salina e dieci volte più salata dell'acqua di mare, contiene solfato, un segno rivelatore dell'attività microbica. L’importanza della scoperta non risiede solo nell’età estrema dell’acqua ma anche nelle potenziali implicazioni per l’esistenza della vita oltre la Terra.

Inoltre, i risultati dei test di laboratorio condotti sui campioni d’acqua forniscono spunti ancora più affascinanti. Analizzando i gas intrappolati nell'acqua, come elio, neon, argon e xeno, gli scienziati possono misurare con precisione l'età dell'acqua. I risultati hanno sorprendentemente rivelato che l’acqua ha 1.6 miliardi di anni, ben 500 milioni di anni in più rispetto alla precedente detentrice del record.

Questa scoperta rivoluzionaria va oltre la storia della Terra e ha implicazioni per la ricerca della vita su altri corpi planetari. La presenza di microbi chemiolitotrofi che sopravvivono nelle profondità della Terra dà speranza alla possibilità di vita su Marte. Anche se Marte potrebbe ora essere un pianeta arido e arido, il suo ambiente sotterraneo potrebbe ospitare una classe di vita completamente diversa.

Man mano che approfondiamo i misteri del nostro pianeta, diventa evidente che la vita può estendersi ben oltre la superficie. L'esplorazione delle acque antiche nella miniera di Kidd Creek svela una nuova prospettiva sulla permeazione della vita nelle profondità del nostro pianeta. Ci ricorda che c’è ancora molto da scoprire sulla storia della Terra e sul potenziale della vita altrove nell’universo.

FAQ

1. Come hanno fatto gli scienziati a determinare l'età dell'acqua vecchia di miliardi di anni?

Gli scienziati hanno utilizzato un processo chiamato datazione dell’acqua, che prevedeva l’analisi dei gas antichi intrappolati nell’acqua, tra cui elio, neon, argon e xeno. Gli isotopi di questi gas decadono a un ritmo prevedibile, consentendo agli scienziati di misurare con precisione l’età dell’acqua.

2. Cosa significa la scoperta dell'acqua antica per la ricerca della vita su altri pianeti?

La presenza di microbi nell’acqua antica suggerisce che la vita può sopravvivere in ambienti estremi e isolati nelle profondità della Terra. Questa scoperta apre la possibilità che una vita microbica simile possa esistere in caverne sotterranee su altri pianeti, come Marte.

3. Qual è il significato della miniera di Kidd Creek nello scoprire la storia della Terra?

La miniera di Kidd Creek non solo offre un'opportunità unica per studiare l'acqua vecchia di miliardi di anni, ma offre anche spunti sugli antichi fondali marini della Terra. La miniera si trova in cima allo Scudo canadese precambriano, che risale a 2.7 miliardi di anni fa e un tempo era il fondale oceanico. Serve come una capsula del tempo, preservando i resti dell'antico passato della Terra.

4. Come si confronta il sapore dell'acqua vecchia di miliardi di anni con quello dell'acqua moderna?

Secondo Barbara Sherwood Lollar, l’acqua antica è “molto salata e amara”. Il sapore non assomiglia a quello del vino ben invecchiato, come ci si potrebbe aspettare.