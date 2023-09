Lo spazio segreto della sopravvivenza: la Rubber Room della NASA

I viaggi spaziali sono rischiosi e complessi, motivo per cui la NASA adotta ampie misure per garantire la sicurezza del suo equipaggio. Una di queste misure è la creazione della Rubber Room, una struttura segreta situata nelle profondità del complesso Launch Pad 39 sull’isola di Merritt in Florida. Questa rete sotterranea di tunnel e bunker è stata progettata per fornire un rifugio sicuro ai lavoratori in caso di esplosione catastrofica.

Anche se un’esplosione improvvisa sarebbe impossibile, la NASA aveva un piano in atto per dare alle persone la possibilità di reagire e fuggire. Il processo di fuga è iniziato con uno scivolo acquatico di nove piani nella completa oscurità. Gli astronauti, invece, avevano una via di fuga diversa. Verrebbero trasportati dalla loro capsula alla piattaforma di lancio mobile tramite un ascensore ad alta velocità, in grado di raggiungere il suolo in soli 30 secondi. Da lì scivolavano lungo uno stretto e ripido tunnel di gomma, spruzzato con acqua per aumentare la velocità.

Una volta scesi dallo scivolo, gli addetti allo spazio sarebbero atterrati su un tavolo di gomma. Anche se occasionalmente si riempiva eccessivamente d'acqua, facendo sì che alcuni scivolassero contro la parete di fondo, il tavolo forniva un cuscinetto prima che potessero procedere ulteriormente. Passando attraverso le porte a prova di esplosione, l'equipaggio entrava nella Rubber Room, chiamata così per il suo interno ricoperto di gomma. Dotata di 20 sedie, la Rubber Room aveva un pavimento caricato a molla in grado di resistere a una forza immensa, riducendo la pressione derivante da una potenziale esplosione.

Il bunker era rifornito di razioni, acqua e persino di una toilette per sostenere le persone nel caso fossero rimaste intrappolate per un lungo periodo. Per garantire la possibilità di una fuga di ultima istanza, è stato installato un portello aggiuntivo nella parte superiore della Rubber Room. Sebbene la struttura non sia mai stata utilizzata, è servita come testimonianza dell'impegno della NASA per la sicurezza dell'equipaggio.

Oggi, la rampa di lancio 39a e la relativa rete di tunnel giacciono abbandonate, a testimonianza dei progressi compiuti dalla NASA nell'esplorazione spaziale. Mentre lo scivolo di gomma del destino non è più in funzione, la storia della Rubber Room serve a ricordare i rischi e le precauzioni intrapresi nel tentativo di avventurarsi oltre il nostro mondo.

