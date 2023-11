Lo spazioplano Dream Chaser si prepara per i test in vista del volo pianificato sulla ISS

By

Il Dream Chaser di Sierra Space, uno spazioplano all'avanguardia, è ora in fase di preparazione per test essenziali che ne valuteranno la capacità di resistere all'intenso calore del rientro attraverso l'atmosfera terrestre. Lo spazioplano sarà presto trasportato dalla struttura Sierra Space di Louisville, in Colorado, al Neil Armstrong Test Facility di Sandusky, Ohio, dove si svolgeranno questi test cruciali.

Una volta completati i test, Sierra Space spera che Dream Chaser sia pronto per intraprendere un ambizioso viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel 2024. Come parte di un contratto con la NASA, Sierra Space è stata incaricata di almeno sette cargo- missioni di consegna da e per la ISS.

Dream Chaser, con le sue ali pieghevoli e la tecnologia avanzata, è progettato per volare nell'orbita terrestre bassa. Verrà lanciato dalla Terra a bordo di un razzo ed è abile nel sopravvivere al rientro attraverso l'atmosfera, eseguendo atterraggi fluidi sulla pista al suo ritorno. Dotato di piastre di scudo termico per resistere alle alte temperature del rientro atmosferico, lo spazioplano sfrutta anche la potenza dei pannelli solari durante il suo volo.

La visione di Sierra Space per Dream Chaser va oltre la consegna delle merci. L'azienda mira a lanciare missioni con equipaggio e stabilire una propria stazione spaziale, separata dallo sforzo di collaborazione con Blue Origin sulla stazione spaziale Orbital Reef. Il futuro di questa partnership è attualmente incerto.

Mentre l’industria del volo spaziale commerciale si concentra principalmente sullo sviluppo di razzi completamente riutilizzabili, gli spaziplani offrono vantaggi significativi come sicurezza, efficienza, flessibilità operativa e potenziali opportunità commerciali. Nonostante la corsa al perfezionamento dei razzi riutilizzabili, gli spaziplani continuano ad affascinare con la loro capacità di atterrare senza problemi sulla Terra.

FAQ:

D: Qual è lo scopo di Dream Chaser?

R: Dream Chaser è progettato per trasportare merci e passeggeri verso destinazioni come la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nell'orbita terrestre bassa.

D: In cosa differisce Dream Chaser dagli altri spaziplani?

R: Dream Chaser si distingue per la sua capacità di raggiungere l'orbita e rimanervi per periodi prolungati, fino a sei mesi.

D: Quali vantaggi hanno gli spaziplani?

R: Gli spaziplani offrono vantaggi quali sicurezza, efficienza, flessibilità operativa e potenziale per future opportunità commerciali.

D: Qual è il piano di Sierra Space per il primo volo di Dream Chaser?

R: Dream Chaser, chiamato Tenacity, è programmato per viaggiare sul razzo Vulcan Centaur della United Launch Alliance nella sua seconda missione. Tuttavia, la data esatta del lancio dipende dal successo del primo volo di prova di Vulcan.

