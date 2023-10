L'astrofisico esplora le avventure di snorkeling nelle acque marine locali

L'astrofisica Sara Ellison, nota per i suoi studi sui cieli presso l'Università di Victoria, si è trovata ugualmente affascinata dalla vita marina appena sotto la superficie delle acque vicine. Ellison, che inizialmente ha perso l'opportunità di scoprire la vita marina sotto i suoi piedi durante le passeggiate sulla spiaggia, ora ha sviluppato una passione per lo snorkeling. Durante un recente snorkeling vicino a Kitty Islet a Oak Bay, è stata in grado di individuare tre stelle marine di girasole in grave pericolo di estinzione.

Nella sua dedizione alla condivisione della gioia dello snorkeling, Ellison ha scritto una guida intitolata "Snorkeling Adventures Around Vancouver Island and the Gulf Islands, the Ultimate Guide". La guida, composta da 214 pagine, include le foto di Ellison e note dettagliate su ogni escursione di snorkeling, comprese le specie incontrate e le loro posizioni. Copre argomenti come attrezzature, sicurezza, condizioni stagionali e vita marina. La guida evidenzia 51 località, complete di descrizioni, elenchi di specie, fotografie, informazioni sull'accessibilità e suggerimenti. Include anche un elenco e un indice completi delle specie.

La passione di Ellison per la scienza è iniziata durante la sua infanzia a Gloucester, in Inghilterra, dove suo nonno l'ha introdotta a varie materie attraverso i libri. Ha perseguito una formazione scientifica, con il sogno iniziale di diventare un'astronauta, e alla fine ha conseguito un dottorato di ricerca presso l'Università di Cambridge. Ellison e suo marito, Jon Willis, astronomo dell'Uvic, hanno trascorso tre anni lavorando come astronomi in Cile prima di stabilirsi a Victoria. Il loro figlio condivide il loro amore per lo snorkeling.

La prima esperienza di snorkeling di Ellison è avvenuta durante una visita al Mar Rosso in Egitto. È rimasta immediatamente affascinata dai colori vivaci, dall'abbondante vita marina e dalla diversità. Sebbene inizialmente facesse snorkeling solo in acque calde, in seguito scoprì la bellezza dello snorkeling in acque fredde, in particolare durante gli incontri con le orche assassine e gli anemoni giganti del sud.

La pandemia di COVID-19 ha spinto Ellison a esplorare i luoghi locali per lo snorkeling e a trovare l'attrezzatura migliore per sfidare le acque più fredde. Incoraggia gli altri a dedicarsi allo snorkeling, poiché richiede meno attrezzatura e addestramento rispetto alle immersioni subacquee. Ellison sottolinea l'importanza di una buona muta per il comfort nelle acque fredde. Il crescente interesse per lo snorkeling a livello locale è stato osservato da Eric Keating, proprietario di Frank White's Scuba Shop, che evidenzia la biodiversità e i santuari marini della zona.

Da astrofisica diventata appassionata di snorkeling, Ellison unisce il suo background scientifico e il suo amore per l'avventura per esplorare le meraviglie che si trovano appena sotto la superficie dell'oceano.

– Avventure di snorkeling intorno all'isola di Vancouver e alle isole del Golfo, la guida definitiva