Aziende private e governi corrono per estrarre acqua lunare e risorse spaziali

Una nuova era di esplorazione spaziale e commercio nello spazio profondo è all’orizzonte mentre aziende private e governi si stanno imbarcando in missioni per trovare ed estrarre risorse naturali accessibili nello spazio.

Ad agosto, l’India ha fatto la storia effettuando il primo atterraggio morbido vicino al polo sud della Luna. Questa missione a basso costo ha confermato la presenza di acqua nella regolite lunare, evidenziando il paradigma emergente di una corsa globale alle risorse per estrarre l’acqua lunare.

L’energia solare spaziale è un’opzione leader per lo sviluppo, che attrae economie emergenti come l’India e gli Emirati Arabi Uniti, insieme a potenze spaziali consolidate e aziende commerciali private.

Gli Stati Uniti e la Cina stanno inoltre sviluppando collaborazioni internazionali concorrenti, rispettivamente gli Accordi Artemis e la Stazione Internazionale di Ricerca Lunare, per accedere e sviluppare le risorse spaziali.

L’innovazione tecnologica ha reso le missioni lunari più accessibili, con la diminuzione dei costi di lancio e la diminuzione dei costi di progettazione dei veicoli spaziali che sono i fattori economici che guidano la commercializzazione dello spazio e la corsa alle risorse lunari.

SpaceX e Blue Origin sono due società americane che stanno sviluppando veicoli di lancio super pesanti, in grado di portare fino a 100 tonnellate nell'orbita terrestre bassa.

I volatili lunari, come l'acqua e la regolite, sono le principali risorse spaziali. L’acqua nello spazio è considerata il “petrolio” del sistema solare e il polo sud lunare contiene importanti depositi d’acqua.

Estrarre l’acqua dalla Luna è più semplice che trasportarla dalla Terra a causa della minore gravità della Luna, e può essere divisa in idrogeno e ossigeno per produrre carburante per missili.

La produzione di carburante per veicoli spaziali dall’acqua lunare può migliorare l’economia orbitale, supportare le attività di difesa nell’orbita terrestre e aprire la strada all’esplorazione umana della Luna e di Marte.

Oltre all’acqua, la regolite sulla Luna, su Marte e sugli asteroidi contiene materiali che possono essere utilizzati per costruire habitat, basi e miniere sulle superfici planetarie, fornendo risorse vitali per i futuri astronauti.

Recentemente, l'esperimento MOXIE della NASA sul rover Perseverance ha prodotto con successo ossigeno dall'atmosfera di anidride carbonica di Marte, dimostrando il potenziale per la produzione di risorse spaziali.

Utilizzando le risorse spaziali, i futuri esploratori potranno “vivere delle risorse della terra”, riducendo significativamente la barriera economica della massa e consentendo l’insediamento sulla Luna e su Marte.

Inoltre, la regolite può essere una fonte di metalli utili e altri beni che possono essere restituiti alla Terra, soddisfacendo la crescente domanda di metalli nella transizione verso l’energia pulita.

Mentre i prezzi salgono e le conseguenze ambientali e sociali derivano dall’attività mineraria tradizionale sulla Terra, i progressi nell’estrazione delle risorse spaziali, come l’estrazione dalle profondità marine e l’estrazione dagli asteroidi, vengono esplorati come alternative esotiche.

Fonti: 360info

Definizioni:

– Regolite lunare: lo strato di materiale sciolto e frammentato che ricopre il solido substrato roccioso della superficie lunare.

– Sostanze volatili lunari: sostanze che possono evaporare o vaporizzare.

– Accordi Artemis: una serie di principi per la collaborazione internazionale sull’esplorazione e l’utilizzo dello spazio, guidata dagli Stati Uniti.

– Stazione Internazionale di Ricerca Lunare: una proposta di progetto di collaborazione tra la Cina e altri paesi per l’esplorazione lunare e l’uso delle risorse spaziali.

– Esperimento MOXIE: Un esperimento condotto dalla NASA per dimostrare la produzione di ossigeno dall'atmosfera marziana.

