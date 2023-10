L'intelligenza artificiale scopre una supernova senza intervento umano

By

L’intelligenza artificiale (AI) ha raggiunto un traguardo significativo nel campo dell’astronomia. Per la prima volta, un nuovo strumento di intelligenza artificiale chiamato Bright Transient Survey Bot (BTSbot) ha rilevato e confermato la scoperta di una supernova senza alcun intervento umano. Sviluppato da un team internazionale di scienziati, BTSbot ha utilizzato algoritmi di apprendimento automatico addestrati su oltre 1.4 milioni di immagini per automatizzare l’intero processo di scoperta dell’esplosione stellare.

Questa svolta non solo elimina l’errore umano, ma aumenta anche notevolmente la velocità con cui è possibile identificare le supernovae. Rimuovendo gli esseri umani dal ciclo, i ricercatori hanno più tempo per analizzare le osservazioni e sviluppare nuove ipotesi per spiegare le esplosioni cosmiche.

BTSbot ha rilevato la supernova appena scoperta denominata SN2023tyk nei dati della Zwicky Transient Facility (ZTF), una telecamera robotica in California che scansiona il cielo notturno ogni due giorni. Entro soli due giorni dall’acquisizione dell’immagine dell’esplosione cosmica, BTSbot ha trovato la supernova e ha confermato la sua scoperta e classificazione come supernova di tipo Ia attraverso la comunicazione con altri strumenti robotici. Il rapporto automatizzato è stato condiviso pubblicamente poco dopo.

Questo processo automatizzato rappresenta un progresso significativo rispetto ai metodi tradizionali, che si basano sull’ispezione visiva da parte degli astronomi di grandi volumi di dati provenienti da telescopi robotici. Un software automatizzato presenta un elenco di possibili esplosioni agli esseri umani, che dedicano del tempo a verificarle e osservarle spettroscopicamente per determinare se si tratta effettivamente di supernove.

La capacità dell’intelligenza artificiale di scansionare il cielo notturno in modo più efficiente ed efficace ha il potenziale per scoprire molte nuove supernove. Automatizzando il processo di scoperta, gli astronomi possono concentrarsi sull'interpretazione dei dati e ottenere preziose informazioni sull'evoluzione delle stelle e delle galassie.

Nel complesso, questo risultato dimostra la potenza dell’intelligenza artificiale nel campo dell’astronomia, consentendo agli scienziati di ampliare i confini della nostra comprensione dell’universo.

Fonte:

- Northwestern University

– California Institute of Technology (Caltech)