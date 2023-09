Scienziati cinesi coltivano con successo reni umanizzati in embrioni di maiale

Gli scienziati cinesi hanno ottenuto un risultato significativo coltivando con successo reni contenenti cellule umane in embrioni di maiale, il che potrebbe potenzialmente contribuire ad affrontare la carenza di organi per i trapianti. La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell Stem Cell, segna il primo tentativo riuscito di far crescere organi umani nei maiali. I reni sono stati scelti come focus dello studio a causa del loro stadio di sviluppo iniziale e del loro uso frequente nei trapianti umani.

I precedenti tentativi di coltivare organi umani nei maiali sono falliti, ma questo nuovo approccio potrebbe rivoluzionare la bioingegneria degli organi. Il team del Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health ha utilizzato l’editing genetico CRISPR per eliminare due geni necessari per la formazione dei reni negli embrioni di maiale. Hanno poi introdotto negli embrioni cellule staminali umane pluripotenti, capaci di svilupparsi in qualsiasi tipo di cellula. Queste cellule umane hanno riempito naturalmente la “nicchia” creata negli embrioni di maiale.

Dopo aver fatto crescere gli embrioni con cellule umane e di maiale in provette, sono stati trasferiti a madri surrogate. Si è scoperto che cinque embrioni avevano reni normalmente funzionanti, con il 50-60% di cellule umane. Questa svolta solleva preoccupazioni etiche, poiché alcune cellule umane sono state rilevate anche nel cervello dei maiali.

Sebbene questa ricerca rappresenti una pietra miliare significativa, ci sono ancora sfide da superare prima che questa tecnologia possa essere utilizzata nei trapianti umani. La percentuale di cellule umane nei reni non è ancora sufficiente e la presenza di cellule umane nel cervello dei suini desta preoccupazione. L’obiettivo a lungo termine è ottimizzare la tecnologia per il trapianto di organi, ma sono necessarie ulteriori ricerche.

Questa svolta nella coltivazione di reni umanizzati negli embrioni di maiale potrebbe aprire la strada allo sviluppo di altri organi umani nei maiali. I ricercatori sperano di espandere i loro studi per includere organi come il cuore e il pancreas.

Fonte: Cellule staminali cellulari, Agence France-Presse