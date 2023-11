Gli astronomi chiedono di rinominare le galassie più vicine

Una coalizione di astronomi sta spingendo per la ridenominazione di due delle galassie più vicine alla Via Lattea, la Grande Nube di Magellano e la Piccola Nube di Magellano. Guidati dalla dottoressa Mia de los Reyes, assistente professore di astronomia all'Amherst College, gli astronomi sostengono che i nomi attuali sono inappropriati a causa dell'eredità violenta e colonialista dell'esploratore portoghese Ferdinando Magellano, da cui prendono il nome.

Secondo il dottor de los Reyes, Magellano non era un astronomo e non scoprì le galassie. I popoli indigeni avevano nomi e leggende per questi sistemi che precedono Magellano di migliaia di anni. Lo scienziato sottolinea che gli oggetti astronomici non dovrebbero portare il nome di individui associati al colonialismo violento. Gli astronomi propongono invece di utilizzare nomi alternativi che rispettino il patrimonio culturale delle popolazioni indigene che originariamente diedero il nome a queste galassie.

La campagna di ridenominazione ha ottenuto il sostegno di numerosi astronomi, che concordano sul fatto che il nome di Magellano non dovrebbe essere associato alle galassie che non ha scoperto. Tuttavia, la proposta deve affrontare anche le critiche di una minoranza vocale del grande pubblico. Gli astronomi sperano di presentare il loro caso all'Unione Astronomica Internazionale e di votare sul cambio di nome.

Sebbene siano stati suggeriti nomi alternativi come “Meridional” e “Milky”, gli astronomi mirano a trovare una soluzione che mantenga i popolari acronimi LMC e SMC. Cercando di rinominare queste galassie, gli astronomi stanno sfidando le pratiche tradizionali di onorare gli individui indipendentemente dalle loro controverse eredità. Come i recenti sforzi per rinominare località geografiche, installazioni militari e specie di uccelli, questa campagna riflette un maggiore cambiamento sociale verso un approccio più inclusivo e riflessivo alla denominazione e al rispetto.

