I meccanismi della crescita muscolare: come l'esercizio modella le fibre muscolari

È noto che l’esercizio fisico regolare rafforza e tonifica i nostri muscoli, ma gli esatti meccanismi alla base di questo processo sono stati oggetto di interesse per i fisiologi. Gli ingegneri del MIT hanno ora sviluppato un tappetino da allenamento unico per le cellule che consente agli scienziati di studiare gli effetti puramente meccanici dell'esercizio a livello microscopico. Il tappetino, realizzato in idrogel incorporato con microparticelle magnetiche, imita le forze sperimentate dai muscoli durante l'esercizio quando attivato da un magnete esterno. Le cellule muscolari cresciute sul materassino venivano “esercitate” dalle vibrazioni indotte dal movimento del magnete.

I risultati preliminari dell’esperimento mostrano che un regolare esercizio meccanico aiuta le fibre muscolari a crescere in una direzione più allineata, consentendo loro di contrarsi in sincronia. Questa scoperta suggerisce che la stimolazione meccanica può guidare la ricrescita muscolare dopo un infortunio o potenzialmente rallentare gli effetti dell’invecchiamento. I ricercatori intendono utilizzare il dispositivo per modellare strati di muscoli forti e funzionali, che potrebbero avere applicazioni nella robotica morbida e nella riparazione dei tessuti.

Il team del MIT spera che questa nuova piattaforma possa fornire informazioni su come le forze meccaniche influenzano la funzione muscolare e aiutare nello sviluppo di terapie per lesioni muscolari e disturbi neurodegenerativi. Disaccoppiando gli elementi chimici e meccanici dell’esercizio, sono stati in grado di concentrarsi esclusivamente sulle forze meccaniche che guidano la risposta muscolare.

Il tappetino magnetico incorporato si è rivelato un modo sicuro e non distruttivo per generare forze meccaniche sulle cellule muscolari. Le cellule regolarmente esposte al movimento meccanico crescevano più a lungo rispetto alle cellule che non venivano esercitate. Ciò dimostra come l’esercizio possa modellare la crescita e l’allineamento delle fibre muscolari. La comprensione di questi meccanismi potrebbe portare a progressi nella rigenerazione dei tessuti e allo sviluppo di sistemi robotici adattabili.

Definizioni:

– Idrogel: un materiale morbido, simile alla gelatina, utilizzato in questo studio come tappetino da allenamento per le cellule.

– Forze meccaniche: forze fisiche applicate alle cellule muscolari durante l’esercizio.

– Rigenerazione dei tessuti: il processo di ripristino dei tessuti feriti o danneggiati nel corpo.

Fonte:

– “Gli ingegneri del MIT progettano un tappetino da allenamento per le cellule” – MIT News

– “Esercizio e cellule muscolari” – MIT Youtube