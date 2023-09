L'equinozio d'autunno: un'immagine satellitare della parità di giorno e notte

By

L’Agenzia spaziale europea (ESA) ha recentemente condiviso un’immagine satellitare che mostra l’equinozio d’autunno, un evento astronomico in cui il giorno e la notte hanno approssimativamente la stessa lunghezza in tutto il mondo. Questa immagine rappresenta il momento in cui il Sole attraversa nel cielo l'equatore celeste, segnando l'inizio dell'autunno nell'emisfero settentrionale.

Un equinozio è un fenomeno che si verifica due volte l'anno quando il centro del Sole si allinea direttamente sopra l'equatore terrestre. Il termine “equinozio” si traduce in “notte uguale” in latino e indica il momento in cui il giorno e la notte hanno una durata simile. Questa uguaglianza alla luce del giorno si verifica a causa dell'inclinazione assiale della Terra di 23.5 gradi rispetto alla sua orbita attorno al Sole.

Durante tutto l'anno, l'illuminazione del Sole varia tra l'emisfero settentrionale e quello meridionale a causa di questa inclinazione assiale. Tuttavia, durante gli equinozi di primavera e autunno, la luce del Sole è distribuita uniformemente sia nelle regioni settentrionali che in quelle meridionali. Questo equilibrio tra luce diurna e oscurità è un evento significativo nel calendario celeste.

Oltre all’equinozio d’autunno c’è anche l’equinozio di primavera. L’equinozio di primavera segna l’inizio della primavera nell’emisfero settentrionale e l’inizio dell’autunno nell’emisfero meridionale. Si verifica intorno al 20 o 21 marzo nell'emisfero settentrionale e al 22 o 23 settembre nell'emisfero meridionale.

La durata del giorno e della notte varia durante l'anno a seconda della posizione geografica. Man mano che ci si avvicina ai poli, la differenza nella durata del giorno diventa più pronunciata. Vicino all'equatore, la durata del giorno e della notte rimane relativamente costante durante tutto l'anno. Tuttavia, a latitudini più elevate, come durante i solstizi d’estate e d’inverno, si verificano disparità più significative nella durata del giorno e della notte.

L’immagine satellitare condivisa dall’ESA serve a ricordare la natura ciclica del nostro pianeta e l’equilibrio che esiste nel mondo naturale. Fornisce una rappresentazione visiva mozzafiato dell'equinozio d'autunno e dell'equa divisione del giorno e della notte sulla superficie terrestre.

Fonte:

– Agenzia spaziale europea

– EUMETSAT