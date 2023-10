L’urgenza della ricerca antartica e la protezione dell’Oceano Antartico

L’importanza di proteggere l’Antartide e l’Oceano Antartico non può essere sopravvalutata. Queste regioni svolgono un ruolo cruciale nel sistema climatico globale e sono vitali per il benessere dell’umanità e del pianeta nel suo insieme.

L'Oceano Antartico agisce come una “pompa” che fa circolare e ventila la maggior parte degli oceani profondi del mondo. Supporta una fauna selvatica unica, alimenta la pesca, immagazzina carbonio e assorbe il calore. Senza i servizi forniti dall’Oceano Australe, il nostro pianeta sarebbe inabitabile.

La calotta glaciale dell’Antartide orientale contiene la maggior parte dei ghiacciai della Terra e, se dovesse sciogliersi, porterebbe a un drastico aumento del livello del mare, trasformando le coste e sommergendo le città. Ogni piccolo aumento della temperatura e ogni tonnellata di carbonio emessa hanno conseguenze significative.

L’attuale decennio è fondamentale per prendere decisioni che eviteranno punti critici in Antartide e nell’Oceano Antartico, che avrebbero effetti di vasta portata sul mondo intero.

Il partenariato del programma antartico australiano presso l’Università della Tasmania è dedicato alla conduzione di attività scientifiche collaborative che informano risposte politiche tempestive al cambiamento climatico. Sottolineano l’importanza di raccogliere informazioni attraverso vari mezzi, come il dispiegamento di navi, sonde, sensori e satelliti, per monitorare e studiare la regione.

Tuttavia, a causa di circostanze impreviste, la prevista missione scientifica di 60 giorni a bordo della rompighiaccio australiana RSV Nuyina ha dovuto essere annullata. Ciò evidenzia l’urgente necessità di proseguire la ricerca in Antartide e nell’Oceano Antartico.

La mancanza di osservazioni nell’Oceano Antartico rappresenta una sfida significativa nel rilevare e valutare le conseguenze dei cambiamenti legati al clima. Gli scienziati con sede a Hobart, in Australia, sono stati in prima linea nella comprensione del ghiaccio antartico e del suo impatto sul cambiamento climatico globale. Il loro lavoro ha influenzato le politiche e gli obiettivi internazionali sul cambiamento climatico.

Si stanno compiendo sforzi per colmare le lacune osservative. Gli oceanografi si imbarcheranno in una spedizione di ricerca per studiare la corrente circumpolare antartica, la corrente più forte sulla Terra. Le misurazioni satellitari verranno utilizzate per comprendere lo scambio di calore e lo scioglimento dei ghiacci. I glaciologi esploreranno anche il ghiacciaio Denman per studiare la piattaforma di ghiaccio galleggiante e l'oceano sottostante.

Anche se sembra che l’Oceano Antartico stia subendo cambiamenti significativi, è fondamentale raccogliere più dati per comprenderne le implicazioni per il futuro. Il mantenimento della criosfera, le parti ghiacciate della Terra, richiede un’azione urgente per ridurre le emissioni di gas serra e arrestare il riscaldamento globale.

Fonte: Prof Nathan Bindoff, Università della Tasmania

