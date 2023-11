Razzi sorprendenti illuminano la vita segreta di un residuo stellare

Una straordinaria scoperta ha fatto luce sui misteri di un fenomeno precedentemente sconosciuto nel cosmo. I ricercatori della Cornell University hanno osservato ripetuti bagliori energetici provenienti da un resto stellare. Questo cadavere stellare attivo, ritenuto essere un buco nero o una stella di neutroni, è stato la probabile fonte di queste intense esplosioni di luce, osservate nell’arco di diversi mesi. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature il 15 novembre.

La natura innovativa di questi brillamenti risiede nelle loro straordinarie caratteristiche. Le esplosioni durarono solo pochi minuti, ma la loro potenza rivaleggiava con quella dell'esplosione originale avvenuta 100 giorni dopo. Questo tipo di evento, noto come transitorio ottico blu veloce luminoso (LFBOT), rappresenta una sfida unica per gli astronomi, poiché supera la luminosità tipicamente associata alla scomparsa delle stelle massicce e svanisce nel giro di pochi giorni invece che di settimane.

Anna YQ Ho, l’autrice principale dello studio, ha espresso il suo entusiasmo per la scoperta: “Non avevamo mai visto nulla di simile prima – qualcosa di così veloce e la luminosità così forte come l’esplosione originale mesi dopo – in nessuna supernova o FBOT. Non l’avevamo mai visto, punto, in astronomia.”

Il gruppo di ricerca, composto da oltre 70 coautori, ha utilizzato 15 telescopi da tutto il mondo per studiare questo evento senza precedenti. Le osservazioni hanno confermato almeno 14 impulsi luminosi irregolari in un periodo di 120 giorni, indicando la presenza di un numero ancora maggiore di bagliori non osservati. La breve durata e la luminosità fluttuante di questi bagliori sono allo stesso tempo sconcertanti e affascinanti per gli scienziati.

I meccanismi sottostanti responsabili di queste straordinarie esplosioni sono ancora oggetto di studio. Le possibilità includono un buco nero che emette getti di materiale stellare quasi alla velocità della luce o la fusione di una stella con un buco nero. Lo studio suggerisce inoltre che una rapida rotazione o un forte campo magnetico potrebbero svolgere un ruolo cruciale nell’avvio di questi eventi unici.

Questa scoperta apre nuove strade per lo studio dei cicli di vita stellari e dell’evoluzione dei resti stellari. I ricercatori sperano di ottenere informazioni su come le proprietà delle stelle durante la loro vita possano influenzare la natura della loro morte e il tipo di resti che lasciano dietro di sé. Studiando i bagliori generati da questi cadaveri appena formati, gli scienziati potrebbero ottenere preziose informazioni sulle loro proprietà durante le loro prime fasi.

Questa svolta suggerisce anche che gli LFBOT potrebbero fornire un canale diverso e non convenzionale per eventi cosmici catastrofici. Queste esplosioni offrono un’opportunità senza precedenti di osservare la transizione di una stella nella sua vita ultraterrena, fornendo una comprensione più completa dell’intero ciclo di vita degli oggetti celesti.

Mentre i ricercatori continuano ad analizzare i dati e ad approfondire i processi in atto, i segreti di questi sorprendenti bagliori promettono di svelare un patrimonio di conoscenze e rimodellare la nostra comprensione dell’universo.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è un LFBOT?

Un LFBOT, o transitorio ottico blu veloce luminoso, è un raro tipo di cataclisma stellare associato a intense esplosioni di luce che svaniscono nel giro di pochi giorni. Queste esplosioni, molto più luminose delle tipiche estremità violente delle stelle massicce, hanno sconcertato gli astronomi sin dalla loro scoperta nel 2018.

D: Cosa causa gli intensi brillamenti osservati in questo studio?

Lo studio suggerisce che i ripetuti bagliori energetici provengano probabilmente da un cadavere stellare attivo, come un buco nero o una stella di neutroni. Gli esatti meccanismi che causano questi brillamenti sono ancora oggetto di studio, ma potrebbero coinvolgere processi come getti di materiale stellare o la fusione di una stella con un buco nero.

D: Qual è il significato di questa scoperta?

Questa scoperta fornisce preziose informazioni sulla natura dei resti stellari e sul loro comportamento dopo l’esplosione iniziale. Offre anche un'opportunità unica per studiare le proprietà dei cadaveri appena formati e acquisire una comprensione più profonda dei cicli di vita delle stelle.

D: Quali sono le potenziali implicazioni di questi risultati?

Studiando i brillamenti generati da questi resti stellari, gli scienziati possono migliorare la loro comprensione di come le proprietà delle stelle durante la loro vita possano influenzare la loro morte e il tipo di resti che producono. Questa ricerca potrebbe anche far luce sui cataclismi cosmici non convenzionali e fornire una nuova prospettiva sull’evoluzione degli oggetti celesti.