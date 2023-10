Le meduse possono imparare dall'esperienza nonostante siano prive di cervello centrale

Un recente studio pubblicato su Current Biology ha sfidato la convinzione convenzionale secondo cui l’apprendimento avanzato richiede un cervello centralizzato. I ricercatori del Caltech hanno addestrato le cubomeduse dei Caraibi a imparare a individuare ed evitare gli ostacoli, facendo luce sulle radici evolutive dell'apprendimento e della memoria.

Le meduse caraibiche sono piccole creature con un sistema visivo complesso che comprende 24 occhi. Si affidano alla vista per navigare in acque torbide ed evitare ostacoli sottomarini, come le radici degli alberi. I ricercatori hanno scoperto che queste gelatine apparentemente semplici possiedono la capacità di acquisire nuove competenze attraverso l'apprendimento associativo.

Per condurre l'esperimento, gli scienziati hanno allestito una vasca rotonda decorata con strisce grigie e bianche per imitare l'habitat naturale delle meduse. Le strisce grigie rappresentavano le lontane radici delle mangrovie. Hanno osservato le meduse per 7.5 minuti e hanno notato il loro comportamento. Inizialmente, le meduse nuotavano vicino alle strisce apparentemente lontane e spesso vi sbattevano contro. Tuttavia, durante l'esperimento, hanno imparato ad aumentare la distanza dalle strisce, a quadruplicare i loro perni riusciti per evitare collisioni e a ridurre della metà il contatto con le pareti del serbatoio.

Questi risultati suggeriscono che le meduse possono imparare dall’esperienza attraverso stimoli visivi e meccanici. Ciò mette in discussione l’idea secondo cui le capacità di apprendimento avanzate richiedono un cervello centrale. Invece, evidenzia il potenziale per diversi organismi di sviluppare capacità di apprendimento e memoria utilizzando meccanismi alternativi. Comprendendo come le meduse apprendono e si adattano, i ricercatori sperano di ottenere informazioni sull'evoluzione e sulla diversità dei processi di apprendimento nel regno animale.

Nel complesso, questo studio mette in mostra la straordinaria capacità di organismi apparentemente semplici come le meduse di acquisire nuove competenze e adattare il proprio comportamento sulla base delle esperienze passate. Amplia la nostra comprensione dei meccanismi di apprendimento e memoria nel regno animale, alimentando ulteriori ricerche sulle origini evolutive delle capacità cognitive.

Definizioni:

– Apprendimento associativo: un processo in cui gli organismi formano connessioni mentali tra stimoli sensoriali e comportamenti.

– Current Biology: rivista scientifica che pubblica articoli di ricerca in vari ambiti della biologia.

